Home Place

Bulgarie, Varna
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2020
Sur la plateforme
2 années 7 mois
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Български, Українська, Türkçe
Site web
homeplace.bg/
Home Place Real Estate est un choix idéal pour toute personne cherchant à acheter, vendre ou investir dans une propriété en Bulgarie. Avec des années d'expérience, nous avons une compréhension profonde du marché et de tous ses segments.
Ce que nous aimons absolument, c'est servir des clients étrangers. Ceci, combiné avec notre expertise, notre expérience et notre vaste base de données immobilière, nous fait le choix préféré pour ceux qui recherchent un partenaire local fiable et fiable.

Notre objectif a toujours été de trouver des propriétés de qualité à des prix raisonnables et de les présenter de la meilleure façon possible. Emplacement attrayant, construction de qualité, entretien fourni - nous sommes toujours à la recherche de ceci dans chaque nouvelle propriété ou complexe que nous offrons à la vente.
Accueil de confiance Place Real Estate pour vous guider dans chaque étape de votre voyage immobilier en Bulgarie!

Nos services incluent le courtage immobilier et le conseil, le marketing et la vente de nouvelles constructions, les données du marché et les rapports, les services après vente et plus encore.

  1. Propriétés à vendre
  2. Propriétés à louer
  3. Vue des biens
  4. Aide et services juridiques
  5. Enregistrement des sociétés
  6. Services comptables
  7. Assurances
  8. Évaluation instantanée en ligne
  9. Vendre ou louer une propriété avec nous
Georgi Georgiev
Georgi Georgiev
