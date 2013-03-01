La société Dream Home a été fondée il y a plus de 10 ans dans la ville de Varna, en Bulgarie. Aujourd'hui, nous sommes la plus grande entreprise dynamique du secteur.
Nos principaux avantages:
Expérience considérable;
Le professionnalisme et la réputation établie;
Grande base de données des biens immobiliers;
Notre propre propriété exclusive;
Les conditions les plus favorables des transactions;
Soutien complet et service après-vente;
employés compétents;
Bureaux dans différents pays;
Organisation de séminaires, voyages et manifestations;
Une coopération rentable et sûre.