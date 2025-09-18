  1. Realting.com
Нива Ил

Bulgarie, Donchevo
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
4 années 10 mois
Langues
English, Русский
Site web
www.bulgaria-spb.com/
À propos de l'agence
Nous avons une vaste expérience de plus de 10 ans dans le domaine des ventes immobilières bulgares. Nous continuons de fournir les services suivants : — l'achat de biens immobiliers en Bulgarie, y compris toutes les stations de mer et de ski, les villes de Burgas, Varna, les maisons rurales, les terrains à diverses fins, les objets commerciaux; — la vente de biens immobiliers en Bulgarie, toutes les stations balnéaires en Bulgarie, les villes de Burgas, Varna, les maisons rurales, les installations commerciales à des fins diverses: restaurants, magasins, bureaux, locaux pour toute activité en Bulgarie (salon de beauté, boulangerie, réparation, service, studio d'enregistrement, centre médical ou de fitness); — Au cours des dernières années, nous avons activement développé des activités immobilières de location en Bulgarie, en promouvant la propriété par la mer, et nous avons réussi! Grâce à notre agence, vous pouvez louer vos propres appartements en Bulgarie ou louer des appartements pour vous-même. Nous sommes professionnellement engagés dans le service, effectuant la réalisation intégrale du travail: la préparation d'un appartement à louer, l'ameublement d'un appartement, la recherche de clients, la réservation, la réunion des clients à l'aéroport et l'enregistrement sur une base 24 heures, le nettoyage, les calculs, le paiement des services publics et taxes en Bulgarie, les services d'achat pour les clients, la location de voiture; — demande de visa touristique bulgare, visa immobilier bulgare, visa D; — Vous pouvez également acheter des billets de vol vers la Bulgarie pour des vols réguliers ou сharter via notre entreprise ou nos partenaires, — Demande d'assurance en Bulgarie; — Pour ceux qui ont besoin d'un soutien juridique en Bulgarie pour préparer des documents pour une transaction d'achat et de vente en Bulgarie, nous fournissons tous les services nécessaires, y compris des conseils juridiques sur l'immobilier et l'enregistrement d'un permis de séjour en Bulgarie.
ILYA Vagin
