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Halkidiki Properties

Grèce, Macédoine-Centrale
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2007
Sur la plateforme
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2 années
Langues
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English
Site web
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www.halkidikiproperties.com/en
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À propos de l'agence

Halkidiki Properties, la plus grande base de données immobilière de Halkidiki, est le leader du marché immobilier. Trouvez ici des propriétés dans Halkidiki ! Avec la plus grande base de données immobilières de Halkidiki, combinée avec l'expérience et la connaissance étendues de notre personnel, Halkidiki Properties parvient à répondre aux désirs de chaque client. Grâce à la promotion de la propriété unique et à la mise en œuvre de technologies innovantes d'intelligence artificielle dans chaque processus, nous obtenons l'appariement le plus rapide et le plus précis de propriété acheteur. En ce qui concerne les possibilités d'investissement, notre département spécialisé a réalisé avec succès des projets importants et nombreux, rendant notre entreprise la plus fiable pour les investisseurs.

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