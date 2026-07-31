ГермесГарант

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PRO Silver
Агентство недвижимости «Твоя Столица»
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 291 Location longue durée 65
Fondé en 1996, Your Capital Group est un leader du marché immobilier et fournit des services complets dans tous ses segments. Notre équipe compte plus de 250 professionnels hautement qualifiés. La responsabilité, l'honnêteté et l'intégrité juridique sont les principaux motifs de notre travai…
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Сильван-Инвест
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 26 Propriété commerciale 37 Location longue durée 33
L'objectif principal de notre entreprise en fournissant des services est des transactions immobilières rapides et de haute qualité. En outre, nous surveillons constamment le marché pour fournir à nos clients des recommandations à jour pour les transactions immobilières commerciales. Aujourd'…
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Chas Pik
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 145 Propriété commerciale 68 Location longue durée 14 Terres 47
C'est ce que vous devez savoir sur nous : L'agence immobilière Chas-Pik (Rush-Hour) est, avant tout, composée de personnes qui respectent et aiment leur travail. Bien sûr, il est important que l'équipe commence à se former en 1995 et la marque Chas-Pik elle-même a plus de 20 ans. Nous avons …
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ООО АН РИАЛИТИ
Bélarus, Brest
Propriété résidentielle 145 Propriété commerciale 15 Location longue durée 6 Terres 7
Agence immobilière Brest REALITY. Nous adhérons au principe de l'agence d'accueil, visant à faire de notre mieux pour satisfaire nos clients, vendeurs et acheteurs de propriétés à Brest et dans la région de Brest. Nous reconnaissons la valeur de chaque client. Notre entreprise ne soutient pa…
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Альфа-Риэлт
Bélarus, Minsk
Propriété résidentielle 6
Nous fournissons des services dans tous les segments du marché immobilier. Notre entreprise n'emploie que des professionnels expérimentés. Les principaux principes de notre travail sont la responsabilité, l'honnêteté et la perfection juridique. Le principal domaine de notre activité est l'im…
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