Monténégro, Zelenika
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2015
Sur la plateforme
3 années 1 mois
Langues
English, Русский, Српски, Crnogorski
Site web
1realty.me/
Temps de travail
Ouvrez maintenant
À propos de l'agence

« First Realty est une société fondée en mai 2015. Notre bureau est situé à Kotor, au Monténégro. Notre société est une agence immobilière fiable spécialisée dans la vente et la gestion de propriétés de luxe. Si vous cherchez à acheter un appartement, une maison ou une villa au Monténégro, nos experts peuvent vous aider à trouver des propriétés uniques dans tout le pays. Contactez tout spécialiste sur le numéro de téléphone donné ou envoyez-nous un courriel pour obtenir de l'aide.

Prestations de service

First Realty est un leader dans les ventes immobilières au Monténégro. Nous fournissons une gamme complète de services professionnels aux vendeurs, acheteurs et locataires, propriétaires de propriétés commerciales et investisseurs. Les services comprennent le conseil et les services pour la vente et la location de biens immobiliers, la gestion immobilière et la gestion efficace des investissements.

Nos agents en Monténégro
Alina Lialina
Alina Lialina
99 propriétés
Maksim Elagin
Maksim Elagin
401 propriété
Igor Podgaiskii
Igor Podgaiskii
35 propriétés
