« First Realty est une société fondée en mai 2015. Notre bureau est situé à Kotor, au Monténégro. Notre société est une agence immobilière fiable spécialisée dans la vente et la gestion de propriétés de luxe. Si vous cherchez à acheter un appartement, une maison ou une villa au Monténégro, nos experts peuvent vous aider à trouver des propriétés uniques dans tout le pays. Contactez tout spécialiste sur le numéro de téléphone donné ou envoyez-nous un courriel pour obtenir de l'aide.
First Realty est un leader dans les ventes immobilières au Monténégro. Nous fournissons une gamme complète de services professionnels aux vendeurs, acheteurs et locataires, propriétaires de propriétés commerciales et investisseurs. Les services comprennent le conseil et les services pour la vente et la location de biens immobiliers, la gestion immobilière et la gestion efficace des investissements.