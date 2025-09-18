  1. Realting.com
FIBO Property

Turquie, Besiktas
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2020
Sur la plateforme
Sur la plateforme
2 années 7 mois
Langues
Langues
English, Русский, Türkçe
Site web
Site web
fiboproperty.com/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Avec FIBO Propriété que vous trouverez exactement ce que vous recherchez, avec une grande sélection de propriétés de tout autour de la Turquie.
Nous sommes une entreprise agréée, et nous nous occupons de tout, de la vente au processus de demande de citoyenneté turque pour nous assurer que tout se passe bien et légalement. Notre objectif est de fournir le meilleur service à nos clients et de rendre heureux chacun de nos clients. Nous parlons de votre langue.

Prestations de service

FIBO La propriété offre une gamme complète de services dans toute la Turquie:

• Consultation en ligne

•Visite virtuelle aux projets

• Ventes en ligne

• Réinstallation des entreprises

• Ouverture d'un compte bancaire en Turquie

• Documentation post-vente

•Services juridiques

Nos agents en Turquie
Khadija Agaeva
Khadija Agaeva
