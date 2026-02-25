Evohe Real Estate & Property Consultancy

À propos de l'agence

Evohe Conseil immobilier et immobilier : Redéfinir l'excellence avec notre équipe extraordinaire

Chez Evohe Immobilier et Propriété Conseil, nous sommes fiers d'offrir une gamme complète de services immobiliers professionnels adaptés à vos besoins. Voici les capacités exceptionnelles de notre équipe exceptionnelle, chaque excellence s'illustrant :

Korhan Kalay : Avec des racines dans le secteur automobile qui ont évolué en un vaste réseau international, Korhan Kalay brille comme un prodige du marketing et des ventes. Ses prouesses de réseautage inégalées permettent à nos clients de saisir les meilleures opportunités et d'éclairer la voie du succès. Il est également un médiateur recherché dans les relations avec la clientèle et les négociations commerciales.

Murat Öre: Injectant de la créativité dans le domaine immobilier, Murat Öre allie son expérience dans le secteur automobile à son incroyable aptitude à la publicité et à la promotion. La vision créative et l'éloquence de Murat servent d'outils impeccables pour transformer vos propriétés en histoires inoubliables. S'assurant que vos propriétés se distinguent d'une manière remarquable, il captive les clients potentiels.

Gökhan Akdere: Avec une vaste expérience dans le secteur immobilier, Gökhan Akdere se distingue par sa capacité à naviguer dans des projets complexes et à se connecter avec des figures clés de l'industrie. L'expertise dans l'enrichissement des portefeuilles de biens immobiliers, l'approvisionnement de biens à but lucratif et la formation d'alliances stratégiques avec les grandes entreprises de construction le définit. Téléphone : Courriel :

Çağdaş Albek: Transformer le paysage immobilier avec une perspective internationale, Çağdaş Albek captive avec sa profonde compréhension des propriétés touristiques, des hôtels et des marchés financiers mondiaux. Sa connaissance approfondie de la dynamique économique des différents pays lui permet de présenter aux clients des possibilités d'investissement international.

Expérience de plus de 10 ans dans l'immobilier, et Crypto marché de la monnaie surtout sur les systèmes de paiement plus de 8 pays..

Salar Majak Fandaklı, maître en ingénierie et linguistique, apporte un mélange unique de prouesses techniques et de communication multilingue à notre équipe. Titulaire d'un diplôme en génie électrique et électronique de KTU, tout en poursuivant une maîtrise en génie biomédical, la diversité de l'éducation de Salar donne une nouvelle perspective à notre conseil. Polyglotte de compétence en arabe, anglais et français, elle renforce encore nos capacités de communication internationale. En outre, son expertise en tant que traducteur certifié par le tribunal pour l'arabe et l'anglais à Trabzon Yomra Court démontre son engagement à une communication claire et précise. Ses compétences en programmation et sa maîtrise de diverses langues étrangères, conjuguées à sa spécialisation dans la correspondance et les négociations internationales, en font un atout inestimable pour naviguer dans la complexité du paysage immobilier mondial.

Cankerem Bozkurt: La convergence de l'acuité technique et de la vision stratégique définit Cankerem Bozkurt, un leader dans le secteur immobilier. Son expertise en matière de durabilité, d'analyse des prix et d'évaluation fournit une perspective précise, vous aidant à voir vos propriétés non seulement comme des investissements, mais comme des opportunités qui façonnent votre avenir.

Chez Evohe Immobilier et Propriété Conseil, nous aspirons à transformer votre expérience immobilière avec notre équipe de personnes uniques. Grâce à nos compétences exceptionnelles, notre vision globale et notre approche dédiée, nous offrons un service extraordinaire à nos clients. Combinant des années d'expérience, de créativité et de leadership de l'industrie, nous serions ravis de collaborer avec vous.