Evohe Real Estate & Property Consultancy

Evohe Conseil immobilier et immobilier : Redéfinir l'excellence avec notre équipe extraordinaire
Chez Evohe Immobilier et Propriété Conseil, nous sommes fiers d'offrir une gamme complète de services immobiliers professionnels adaptés à vos besoins. Voici les capacités exceptionnelles de notre équipe exceptionnelle, chaque excellence s'illustrant :
Korhan Kalay : Avec des racines dans le secteur automobile qui ont évolué en un vaste réseau international, Korhan Kalay brille comme un prodige du marketing et des ventes. Ses prouesses de réseautage inégalées permettent à nos clients de saisir les meilleures opportunités et d'éclairer la voie du succès. Il est également un médiateur recherché dans les relations avec la clientèle et les négociations commerciales.
Murat Öre: Injectant de la créativité dans le domaine immobilier, Murat Öre allie son expérience dans le secteur automobile à son incroyable aptitude à la publicité et à la promotion. La vision créative et l'éloquence de Murat servent d'outils impeccables pour transformer vos propriétés en histoires inoubliables. S'assurant que vos propriétés se distinguent d'une manière remarquable, il captive les clients potentiels.
Gökhan Akdere: Avec une vaste expérience dans le secteur immobilier, Gökhan Akdere se distingue par sa capacité à naviguer dans des projets complexes et à se connecter avec des figures clés de l'industrie. L'expertise dans l'enrichissement des portefeuilles de biens immobiliers, l'approvisionnement de biens à but lucratif et la formation d'alliances stratégiques avec les grandes entreprises de construction le définit. Téléphone : Courriel :
Çağdaş Albek: Transformer le paysage immobilier avec une perspective internationale, Çağdaş Albek captive avec sa profonde compréhension des propriétés touristiques, des hôtels et des marchés financiers mondiaux. Sa connaissance approfondie de la dynamique économique des différents pays lui permet de présenter aux clients des possibilités d'investissement international.
Expérience de plus de 10 ans dans l'immobilier, et Crypto marché de la monnaie surtout sur les systèmes de paiement plus de 8 pays..
Construire le marché cryptographique d'Albek.iGenius.biz et Endotech.io AI Automated Trading marché Globally outre Real Estate..
Salar Majak Fandaklı, maître en ingénierie et linguistique, apporte un mélange unique de prouesses techniques et de communication multilingue à notre équipe. Titulaire d'un diplôme en génie électrique et électronique de KTU, tout en poursuivant une maîtrise en génie biomédical, la diversité de l'éducation de Salar donne une nouvelle perspective à notre conseil. Polyglotte de compétence en arabe, anglais et français, elle renforce encore nos capacités de communication internationale. En outre, son expertise en tant que traducteur certifié par le tribunal pour l'arabe et l'anglais à Trabzon Yomra Court démontre son engagement à une communication claire et précise. Ses compétences en programmation et sa maîtrise de diverses langues étrangères, conjuguées à sa spécialisation dans la correspondance et les négociations internationales, en font un atout inestimable pour naviguer dans la complexité du paysage immobilier mondial.
Cankerem Bozkurt: La convergence de l'acuité technique et de la vision stratégique définit Cankerem Bozkurt, un leader dans le secteur immobilier. Son expertise en matière de durabilité, d'analyse des prix et d'évaluation fournit une perspective précise, vous aidant à voir vos propriétés non seulement comme des investissements, mais comme des opportunités qui façonnent votre avenir.
Chez Evohe Immobilier et Propriété Conseil, nous aspirons à transformer votre expérience immobilière avec notre équipe de personnes uniques. Grâce à nos compétences exceptionnelles, notre vision globale et notre approche dédiée, nous offrons un service extraordinaire à nos clients. Combinant des années d'expérience, de créativité et de leadership de l'industrie, nous serions ravis de collaborer avec vous.
Élever vos investissements avec des solutions immobilières personnalisées
Chez Evohe Immobilier et Propriété Conseil, nous sommes très fiers d'offrir une gamme complète de services immobiliers professionnels adaptés à vos besoins uniques. Avec notre équipe d'experts, nous garantissons votre succès à chaque étape de l'acquisition, de la vente et de la gestion d'une propriété. Notre engagement en faveur de l'excellence et de la satisfaction des clients nous distingue, car nous nous engageons à dépasser les attentes en offrant des solutions exceptionnelles.
Opinion du courtier en évaluation
Découvrez la vraie valeur de votre propriété avec précision et fiabilité. Forts de connaissances approfondies du marché et d'analyses de données, nos experts fournissent une évaluation complète qui reflète à la fois le paysage concurrentiel et les attributs uniques de votre propriété.
Commercialisation à vendre
Profitez de la puissance des stratégies de marketing innovantes pour attirer les bons acheteurs et mettre en valeur votre propriété de façon unique. Des listes en ligne dynamiques aux campagnes publicitaires ciblées, nous veillons à ce que votre propriété se démarque dans un marché concurrentiel.
Gestion des biens Alors que Vacant
Soyez assuré lorsque votre propriété est vacante, Evohe vous couvre. Notre équipe expérimentée s'occupe des inspections de routine, de l'entretien et de la sécurité pour s'assurer que votre propriété demeure dans un état impeccable même pendant les périodes de non-occupation.
Collaboration générale des entrepreneurs
Pour les grands projets, nous nous associons avec des entreprises de construction expérimentées pour superviser les rénovations, les rénovations et les projets de construction avec la plus grande précision. Notre priorité est d'améliorer la valeur et l'attrait de votre propriété.
Recommandation de réparation
Nos experts identifient les réparations et améliorations essentielles qui peuvent améliorer la valeur et l'attrait de votre propriété. Avec Evohe, vous pouvez prendre des décisions éclairées et contribuer au succès de votre propriété.
Gestion des biens Occupé
Notre approche proactive de gestion immobilière se poursuit même lorsque votre propriété est occupée. Nous accordons la priorité à la satisfaction des locataires et répondons rapidement à leurs besoins, minimisant les postes vacants et maximisant les retours.
Exécution du contrat de location
Naviguez sans effort les complexités des contrats de location avec Evohe. Nous nous assurons que toutes les conditions de location sont remplies, ce qui améliore les relations avec les locataires tout en préservant vos intérêts.
Commercialisation des biens à louer
Montrez votre propriété efficacement en utilisant nos techniques de marketing stratégique. Attirer des locataires de qualité et maximiser votre potentiel de location.
En outre, nous facilitons fièrement les services d'acquisition de franchises et de gestion pour des entreprises importantes dans divers secteurs, y compris les hôtels, les résidences et les complexes de villa. De plus, nous mettons l'accent sur nos partenariats stratégiques avec des cabinets de consultants immobiliers dans différents pays. Nous sommes ouverts aux offres de collaboration des sociétés immobilières du monde entier, renforçant notre présence mondiale.
Chez Evohe Immobilier et Propriété Consultance, nous voulons souligner que nous supervisons et gérons méticuleusement tous les processus d'achat, de vente et de location au nom de nos clients. Nos consultants et professionnels de l'immobilier dédiés assurent une expérience transparente et sans tracas pour nos clients tout au long de ces processus, sans aucun détail.
Remarque : Nous collaborons également avec des cabinets de consultants immobiliers de différents pays en tant que partenaires stratégiques. Nous sommes ouverts aux offres de sociétés immobilières du monde entier pour des partenariats potentiels.
Evohe Conseil immobilier et immobilier priorise le succès de votre propriété. Avec nos services immobiliers complets, vous pouvez naviguer en toute confiance sur le marché, maximiser vos retours et profiter de la tranquillité d'esprit. N'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui pour découvrir comment nos services sur mesure s'harmonisent avec vos objectifs uniques.
Coordonnées:
Evohe Real Estate and Property Consultancy Adresse: Şenlikköy Mah. Yeşilköy Halkalı Cad. Aqua Florya No:93 Etage 3 Appartement 2 Code postal: 34153 Bakırköy / Istanbul / Turquie