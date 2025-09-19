  1. Realting.com
  3. ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Bulgarie, Sofia City
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
4 années 7 mois
Langues
English, Български
Site web
dreamvision.bg/
À propos de l'agence

DREAM VISION BULGARIE Ltd. a été fondée en 2011. L'entreprise offre des services immobiliers principalement dans la région de Sofia. Notre agence compte sur un éventail restreint de courtiers motivés et bien formés avec de nombreuses années d'expérience. Notre réputation de professionnels respectés auprès des clients et des collègues s'est forgée grâce à nos normes de qualité intransigeantes, à notre travail acharné et honnête. Notre entreprise s'efforce d'améliorer l'image des agents immobiliers chaque jour

Prestations de service

Médiation dans la vente/la location de biens immobiliers
Vendre/louer dans le plus court délai possible, choisi par vous, au prix le plus abordable
Préparation d'une évaluation précise du marché
Préparation d'un plan spécifique de vente/location dans les plus brefs délais
Coordination de la reconnaissance notariée de la transaction et de la disponibilité de la transaction par votre courtier
Aide au transfert de propriété
Préparation de la documentation pour la notariation de l'opération
Vérification initiale de la documentation fournie, consultation et assistance en cas d'obtention des documents manquants
Nous offrons votre propriété à toutes les agences immobilières appropriées
Approbation et visualisation de votre propriété
Négociations, accord sur les conditions de la transaction

Nos agents en Bulgarie
Alexander Georgiev
Alexander Georgiev
284 propriétés
