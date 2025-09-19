ДРИЙМ ВИЖЪН НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Prestations de service

Médiation dans la vente/la location de biens immobiliers

Vendre/louer dans le plus court délai possible, choisi par vous, au prix le plus abordable

Préparation d'une évaluation précise du marché

Préparation d'un plan spécifique de vente/location dans les plus brefs délais

Coordination de la reconnaissance notariée de la transaction et de la disponibilité de la transaction par votre courtier

Aide au transfert de propriété

Préparation de la documentation pour la notariation de l'opération

Vérification initiale de la documentation fournie, consultation et assistance en cas d'obtention des documents manquants

Nous offrons votre propriété à toutes les agences immobilières appropriées

Approbation et visualisation de votre propriété

Négociations, accord sur les conditions de la transaction