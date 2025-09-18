Hit Properties

À propos de l'agence

La Bulgarie est un pays à faible revenu et à infrastructure hétérogène, ce qui ne l'empêche pas de rester sur la liste des pays les plus attrayants pour les investissements immobiliers.

Elle est en demande non seulement chez les Biélorusses, les Russes et les Ukrainiens; récemment, les résidents de l'Allemagne et d'Israël ont montré un intérêt accru.

La vente active d'appartements en Bulgarie est facilitée par: un climat chaud et favorable; des prix abordables; un rendement locatif élevé; un large éventail d'options pour les logements secondaires et les nouveaux bâtiments.