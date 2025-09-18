  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Hit Properties

Hit Properties

Bulgarie, Municipalité de Bourgas
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
Sur la plateforme
3 années 10 mois
Langues
Langues
English, Русский, Français, Български
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

La Bulgarie est un pays à faible revenu et à infrastructure hétérogène, ce qui ne l'empêche pas de rester sur la liste des pays les plus attrayants pour les investissements immobiliers.

Elle est en demande non seulement chez les Biélorusses, les Russes et les Ukrainiens; récemment, les résidents de l'Allemagne et d'Israël ont montré un intérêt accru.

La vente active d'appartements en Bulgarie est facilitée par: un climat chaud et favorable; des prix abordables; un rendement locatif élevé; un large éventail d'options pour les logements secondaires et les nouveaux bâtiments.

Nos agents en Bulgarie
Atanas Tonchev
Atanas Tonchev
6 propriétés
Agences à proximité
BESTAY PROPERTY LTD
Bulgarie, Oblast de Sofia-ville
Année de création de l'entreprise 2004
Propriété résidentielle 17 Propriété commerciale 11 Terres 1
Bestay Property — une agence immobilière qui aide les gens à trouver ou à vendre leur maison, leur terre ou d'autres biens à Sofia et dans toute la Bulgarie. Nous aidons les entreprises à réussir, en acquérant ou en vendant des investissements immobiliers, des bureaux, des hôtels, des magasi…
Laisser une demande
Dream Home
Bulgarie, Varna
Propriété résidentielle 589
The company Dream Home was founded more than 10 years ago in the city of Varna, Bulgaria. Today, we are the largest dynamically developing company in the sector.   Our main advantages: Considerable experience; Professionalism and established reputation;   Large database of real estate …
Laisser une demande
My Sunny Bulgaria
Bulgarie, Svilengrad
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété résidentielle 4 Location longue durée 1
Nous de "MySunnyBulgaria" sommes une entreprise avec une équipe jeune et dynamique, spécialisée dans le domaine de la médiation professionnelle pour la vente-commerce ou la location de relations pour tous les types de biens – résidentiels, commerciaux, bureau, industriels, parcelles et maiso…
Laisser une demande
Avrora Plus
Bulgarie, Bourgas
Année de création de l'entreprise 2002
Propriété résidentielle 94 Propriété commerciale 6 Terres 19
L'agence AURORA PLUS est membre de la NREA (Association bulgare des agences immobilières) qui travaille sur le marché immobilier bulgare depuis plus de 15 ans. Vente et location de logements urbains et de villégiature, maisons, terrains pour le développement et l'immobilier d'affaires. Membr…
Laisser une demande
Квадрат Риъл Естейт ЕООД
Bulgarie, Oblast de Sofia-ville
Année de création de l'entreprise 2013
Propriété résidentielle 258 Propriété commerciale 83 Terres 36
La société a été fondée en 2013. L'objectif principal de l'agence «Square» est une aide appropriée à l'achat ou à la vente de biens immobiliers. Nous aspirons à améliorer, pénétrer de nouveaux marchés en dehors de la Bulgarie, et être remarquables pour l'attitude envers nos clients.Notre mis…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller