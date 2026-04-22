À propos de l'agence

DOM est une agence immobilière agréée en Corée du Sud pour les clients étrangers.

Nous accompagnons les transactions clés en main : sélection des biens immobiliers, négociations, vérification des documents, assistance en matière d'hypothèque, enregistrement et post-service après la transaction.

Nous travaillons dans toute la Corée et prenons en charge des cas complexes, y compris lorsque le client a un accès limité aux produits bancaires ou une situation inhabituelle.

✔ 3 langues: Russe / coréen / anglais

✔ Plus de 4 ans sur le marché sud-coréen

✔ Partenariats avec des banques et des cabinets d'avocats

✔ Paiement des services - sur le fait du résultat

✔ Post-support jusqu'à 12 mois