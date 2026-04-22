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DOM

인천 연수구 송도미래로 11번길 27, 송도스마트스퀘어 A동, 909호
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
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2023
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Langues
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English, Русский
Site web
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www.domkorea.com
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Fermé maintenant
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À propos de l'agence

DOM est une agence immobilière agréée en Corée du Sud pour les clients étrangers.

Nous accompagnons les transactions clés en main : sélection des biens immobiliers, négociations, vérification des documents, assistance en matière d'hypothèque, enregistrement et post-service après la transaction.

Nous travaillons dans toute la Corée et prenons en charge des cas complexes, y compris lorsque le client a un accès limité aux produits bancaires ou une situation inhabituelle.

✔ 3 langues: Russe / coréen / anglais
✔ Plus de 4 ans sur le marché sud-coréen
✔ Partenariats avec des banques et des cabinets d'avocats
✔ Paiement des services - sur le fait du résultat
✔ Post-support jusqu'à 12 mois

Prestations de service

Les principales activités de DOM:

  • objets résidentiels - sélection, vérification et support des transactions d'achat et de vente;
  • immobilier commercial - solutions pour les entreprises: achat, location, investissement;
  • les terrains - transactions tenant compte des restrictions légales et de l'urbanisme;
  • investissement immobilier – recherche, analyse et structuration des transactions;
  • travailler avec des clients étrangers – service complet en tenant compte des caractéristiques de visa, bancaires et juridiques en Corée du Sud.

Nos agents en Corée du Sud
LI ANDREY
LI ANDREY
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TSA
Corée du Sud, Séoul
Propriété commerciale 3
Nous nous concentrons sur l'identification et l'acquisition de terres dans des endroits uniques et nous aidons les investisseurs individuels à investir rapidement, de façon sûre et rentable en Corée du Sud. Nous acquérons des terrains directement à partir des pré-prospections/prospectives ba…
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