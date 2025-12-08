DMR Inmobiliaria

À propos de l'agence

Nous sommes une société immobilière sud-américaine fondée en 1993 et basée à Lima, au Pérou. Au cours des trois dernières décennies, nous avons acquis une solide réputation en tant que spécialistes du secteur immobilier commercial, au service de clients locaux et internationaux. Bien que notre objectif principal soit les propriétés commerciales, nous aidons également à choisir des possibilités résidentielles lorsque nos investisseurs commerciaux le demandent.

Nous travaillons en étroite collaboration avec un large éventail de fonds fiduciaires péruviens et étrangers, fournissant des orientations stratégiques et des services consultatifs adaptés pour appuyer leurs décisions d'investissement dans toute la région. Notre entreprise est devenue une porte d'entrée fiable vers le marché sud-américain pour les investisseurs internationaux qui cherchent des possibilités immobilières sûres, transparentes et bien informées.

Grâce à une étude de marché minutieuse, à une connaissance approfondie de l'industrie et à une exécution disciplinée, nous assurons à nos clients une expérience de service A1 depuis les premières étapes de l'analyse de marché et de la diligence raisonnable jusqu'à la structuration et la négociation réussies d'investissements immobiliers de grande valeur. Notre engagement envers le professionnalisme et les relations à long terme nous a positionnés comme un partenaire fiable pour les investisseurs qui cherchent à naviguer et à capitaliser sur le paysage immobilier sud-américain dynamique.