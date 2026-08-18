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Центр риэлтерских услуг Моя 7Я

Bélarus, Minsk
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Agence immobilière
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À propos de l'agence

Mon centre de services immobiliers 7Y est votre assistant indispensable dans l'immense monde immobilier ! Notre agence travaille également efficacement avec des installations du marché secondaire (un département hautement qualifié de logements secondaires vous attend!), et avec de nouveaux bâtiments (nos gestionnaires avec une couverture de 100% de toutes les offres de logements primaires choisiront rapidement la meilleure option pour vous).

Nous fournissons une assistance complète et qualifiée dans les transactions avec la vente de biens immobiliers. Notre jeune équipe de professionnels aux yeux brûlants et déjà acquis une expérience précieuse prendra volontiers la solution de votre problème de logement de toute complexité - que ce soit une vente rentable d'un appartement ou une recherche rapide d'une option appropriée parmi tous les nouveaux bâtiments à Minsk.

Beaucoup de nos spécialistes ont déjà travaillé dans de grandes agences, et l'ambition générale et saine nous a permis de nous unir dans une équipe proche - "Mon 7Y Realtor Services Center", dont le principe est de s'efforcer inlassablement de vous améliorer et d'être le plus utile possible pour vous.

Nos compétences de vente, nos connaissances du marché immobilier, nos connaissances juridiques et la base accumulée d'objets vous permettront d'obtenir tout au maximum : conseils juridiques, une grande sélection d'appartements à Minsk et en banlieue de développeurs fiables, vente rapide et rentable de presque tout objet sur le marché secondaire, recherche de logements convenables dans notre base de données et bien plus encore.

Nos spécialistes sont très mobiles et toujours en contact avec vous – vous pouvez obtenir des informations à un moment pratique de toute façon qui est confortable pour vous. Mon centre de services immobiliers 7Ya est toujours prêt à vous fournir vos compétences, connaissances et expérience – et vous pouvez facilement faire confiance à votre propriété avec nous!

"Centre des services immobiliers Mon 7Y"
Licence: n° 02240/547 délivrée par MJ RB 24.06.2026
Certificat d'assurance: BR No.0005029
PNU : 193865932

Prestations de service
  • Achat et vente d'appartements, de chambres;
  • Achat et vente de chalets, maisons, parcelles;
  • Nouveaux bâtiments, construction partagée.
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