Центр международной недвижимости Моя 7Я

À propos de l'agence

"International Real Estate Center Moya 7Ya" est votre assistant indispensable dans le vaste monde de l'immobilier! Notre agence travaille également efficacement avec des propriétés du marché secondaire (un département de logement secondaire hautement qualifié vous attend!), et avec de nouveaux bâtiments (nos gestionnaires avec une couverture de 100% de toutes les offres de logement primaire choisiront rapidement la meilleure option pour vous).

Nous fournissons une assistance complète qualifiée dans les transactions avec l'achat et la vente de biens immobiliers. Notre jeune équipe de professionnels aux yeux brûlants et déjà acquis une expérience précieuse sera heureuse de prendre la solution de votre problème de logement de toute complexité - que ce soit une vente rentable d'un appartement ou une recherche rapide d'une option appropriée parmi tous les nouveaux bâtiments à Minsk.

Beaucoup de nos spécialistes travaillaient auparavant dans de grandes agences, et une ambition saine commune nous a permis de nous unir en une seule équipe « International Real Estate Center Moya 7Ya », dont le principe est le désir inlassable de nous améliorer et d'être le plus utile possible pour vous.

Nos compétences en vente, nos connaissances du marché immobilier, nos connaissances juridiques associées à une base de données établie de propriétés vous permettront d'obtenir tout au maximum : conseils juridiques, une large sélection d'appartements à Minsk et en banlieue de développeurs fiables, vente rapide et rentable de presque n'importe quelle propriété sur le marché secondaire, recherche de logements convenables dans notre base de données et bien plus encore.

Nos spécialistes sont très mobiles et sont toujours en contact avec vous - vous pouvez recevoir des informations à un moment pratique de toute façon pratique pour vous. "International Real Estate Center My 7Ya" est toujours prêt à vous fournir ses compétences, connaissances et expérience - et vous pouvez facilement confier votre immobilier!

LLC Centre immobilier international Moya 7Ya

Licence: No 02240/484 publié par le Ministère de la justice de la République du Bélarus le 18.05.2024.

Certificat d'assurance: BR n° 0004694

PNU : 19750826