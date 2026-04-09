  1. Realting.com
  2. Agences
  3. MENU Portugal

MENU Portugal

Portugal, Porto
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2012
Sur la plateforme
Sur la plateforme
6 années 8 mois
Langues
Langues
English, Русский, Portugues
Site web
Site web
www.menuportugal.ru/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

MENU Le Portugal offre:

  • Connaissance du marché immobilier local du Portugal et de ses caractéristiques régionales;
  • Sélection personnalisée des biens immobiliers d'investissement;
  • Approche qualifiée de l'analyse de l'attractivité des investissements des objets;
  • De nombreuses années d'expérience au Portugal avec des acheteurs étrangers;
  • Une liste exclusive des opportunités immobilières et d'investissement qui ne sont pas présentées sur le marché libre.
Prestations de service
  • Connaissance du pays, soutien aux transactions en russe;
  • architecte professionnel ayant une expérience dans la reconstruction d'objets culturels et le développement de projets d'investissement au Royaume-Uni;
  • Pleine information pendant le processus d'investissement immobilier en russe, anglais, portugais.
Nos agents en Portugal
MENU Portugal
MENU Portugal
385 propriétés
Evgeniya Berezina
Evgeniya Berezina
Agences à proximité
Imofacil Sociedade Imobiliaria
Portugal, Aveiro
Propriété résidentielle 37 Propriété commerciale 2 Terres 9
L'objectif principal de IMOFACIL est de garantir les meilleurs résultats dans la commercialisation des propriétés, par l'étude et la mise en œuvre des solutions les plus efficaces pour contacter et attirer les acheteurs potentiels de chaque produit. Ce n'est qu'ainsi qu'il est possible de fo…
Laisser une demande
Barra Prime Real Estate
Portugal, Loule
Année de création de l'entreprise 2014
Propriété résidentielle 106 Propriété commerciale 8 Location longue durée 10 Terres 73
Founded in 2011, in Faro, Barra Prime offers the best customer services in terms of the sale, management, and remodeling of its properties. Since 2015 it has been located in Quinta do Lago, and already has numerous partnerships, national and international, in a process of continuous growth. …
Laisser une demande
AMBER STAR REAL ESTATE
Portugal, Porto
Année de création de l'entreprise 2008
Nouveaux bâtiments 8 Propriété résidentielle 119 Propriété commerciale 16 Terres 1
Nous sommes une société immobilière qui opère sur le marché des ventes immobilières. Avec un niveau de sérieux dans la prestation de services immobiliers, cherche à mener de bonnes affaires avec efficacité, donc, la tranquillité à ses clients. Créé à l'origine pour vendre de l'immobilier aux…
Laisser une demande
Golden visa properties
Portugal, Loule
Année de création de l'entreprise 2014
Propriété résidentielle 44 Terres 5
VILLAGRAND REAL ESTE une entreprise qui s'appuie sur le triomphe retentissant de Golden Visa Properties, incarne l'excellence, la transparence et un engagement à aider nos clients à trouver leur propriété parfaite.À Villagrand, nous sommes fiers d'être parmi les principaux agents immobiliers…
Laisser une demande
Imoportugal24
Portugal, Galiza
Année de création de l'entreprise 2009
Propriété résidentielle 4
Immoportugal24 est conçu pour négocier les transactions les plus prestigieuses sur le marché immobilier et la modernisation immobilière dans la région de Cascais. Nous partons d'une évaluation minutieuse de votre propriété et de la meilleure qualité et prix binomiaux, sans perdre de temps su…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller