À propos de l'agence

Alex et Mark sont des entrepreneurs de location de vacances et des expatriés vivant à Bali depuis plus d'une décennie. En 2018, ils ont fondé des bnbprofits pour apporter une nouvelle perspective au marché immobilier de Bali. Ils mettent constamment en œuvre les dernières solutions informatiques pour offrir une expérience vraiment remarquable à leurs clients - propriétaires, investisseurs de location de vacances et invités.



Outre Alex et Mark, il y a plus de 60 employés à temps plein qui travaillent dans bnbprofits - agents immobiliers, gestionnaires de l'hôtellerie, experts en marketing de location de vacances, conseillers d'intérieur, concepteurs, ingénieurs, jardiniers et ménagères.



Notre objectif est de construire une entreprise leader de l'industrie qui se concentre sur de solides partenariats tout au long de la vie et un service à la clientèle exceptionnel.