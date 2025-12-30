À propos de l'agence

Blackoak est une société de courtage immobilier basée au Portugal et basée à Lisbonne.

Blackoak se concentre principalement sur les développements résidentiels et le secteur d'accueil dynamique, mais aussi sur les développements industriels et logistiques.

L'entreprise fait constamment appel à son expertise pour identifier et obtenir des possibilités d'investissement pour les investisseurs privés et les bureaux familiaux.