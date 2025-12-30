Blackoak est une société de courtage immobilier basée au Portugal et basée à Lisbonne.
Blackoak se concentre principalement sur les développements résidentiels et le secteur d'accueil dynamique, mais aussi sur les développements industriels et logistiques.
L'entreprise fait constamment appel à son expertise pour identifier et obtenir des possibilités d'investissement pour les investisseurs privés et les bureaux familiaux.
Les services Blackoak couvrent un large éventail d'options, englobant des projets de terrain vert ainsi que des investissements à valeur ajoutée, répondant à une gamme variée de préférences et de stratégies d'investissement.
- Services de courtage
- Conseil immobilier
- Évaluation
- Analyse financière
- Gestion et structure du Club Deal