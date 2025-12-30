  1. Realting.com
Blackoak

Portugal,
;
Agence immobilière
2021
1 mois
English, Portugues
www.blackoak.pt
Temps de travail
Ouvrez maintenant
À propos de l'agence

Blackoak est une société de courtage immobilier basée au Portugal et basée à Lisbonne.

Blackoak se concentre principalement sur les développements résidentiels et le secteur d'accueil dynamique, mais aussi sur les développements industriels et logistiques.
L'entreprise fait constamment appel à son expertise pour identifier et obtenir des possibilités d'investissement pour les investisseurs privés et les bureaux familiaux.

Prestations de service

Les services Blackoak couvrent un large éventail d'options, englobant des projets de terrain vert ainsi que des investissements à valeur ajoutée, répondant à une gamme variée de préférences et de stratégies d'investissement.

- Services de courtage

- Conseil immobilier

- Évaluation

- Analyse financière

- Gestion et structure du Club Deal

