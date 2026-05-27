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Aura Homes

Géorgie, Tbilissi
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Agence immobilière
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2025
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aurahomes.ge
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À propos de l'agence

Bienvenue à Aura Homes, une agence immobilière construite sur une approche personnalisée et stratégique de chaque propriété. Nous travaillons avec un large éventail de biens immobiliers, des appartements résidentiels et des maisons familiales aux espaces commerciaux, des possibilités d'investissement et des projets d'accueil.

Chez Aura Homes, nous croyons que chaque propriété a sa propre histoire, sa valeur et son public idéal. C'est pourquoi nous créons une stratégie de marketing et de vente personnalisée pour chaque inscription individuelle, axée sur le positionnement, la présentation, la visibilité et la promotion ciblée. Notre objectif n'est pas simplement de lister les propriétés, mais d'aider les clients à obtenir les meilleurs résultats possibles grâce à une stratégie réfléchie, un marketing moderne et une expérience client sur mesure.

Prestations de service
  • Vente de biens immobiliers résidentiels
  • Marketing immobilier de luxe
  • Vente et location de biens commerciaux
  • Conseil immobilier
  • Hôtel & Hôtellerie Représentation des biens
  • Marketing immobilier & stratégique Positionnement
  • Présentation de propriété professionnelle & Branding
  • Représentation de l'acheteur
  • Location et location-bail
  • Etude de marché & Propriété Évaluation
  • Sensibilisation des acheteurs internationaux
  • Stratégie de vente personnalisée pour les propriétés individuelles
  • Publicité numérique et promotion immobilière
  • Conseil immobilier pour investisseurs
  • Soutien aux transactions de bout en bout
Nos agents en Géorgie
Ana Ediberidze
Ana Ediberidze
1 propriété
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