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Appartements avec terrasse à vendre en Phú Quốc, Viêt Nam

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Appartement 1 chambre dans Phú Quốc, Viêt Nam
Appartement 1 chambre
Phú Quốc, Viêt Nam
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 28 m²
Sol 15
Le Vietnam a investi 17 milliards de dollars pour transformer l'île en une alternative idéal…
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Caractéristiques des propriétés en Phú Quốc, Viêt Nam

avec Piscine
Bon marché
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