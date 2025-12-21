  1. Realting.com
Complexe résidentiel Emerald Garden View

Hô Chi Minh-Ville, Viêt Nam
depuis
$54,000
;
10
ID: 33091
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 21/12/2025

Emplacement

  • Pays
    Viêt Nam
  • Ville
    Hô Chi Minh-Ville

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    25

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Русский Русский

🌿Appartements à Emerald Vue sur le jardin - Commencer à vendre à Thun An (Xo Chi Minh City) 🇻🇳

📍 Classe confort au TP. Centre HCM • investissements avec potentiel de croissance


💥 Principaux actifs

⭐ Commencez par un nouveau projet de l'un des principaux développeurs de la région TNE Emerald Garden VIEW
⭐ Lieu de travail à шeng Nguyen Shí Thanh, Thuen An – à proximité des principaux centres d'infrastructure de TNE Emerald Garden VIEW
⭐ Connecté avec le TP. Centre HCM, parcs industriels et transports - métro, autoroutes
⭐ 100% propriété "sая hаяng" - long terme pour tous les propriétaires de TNE EMERALD GARDEN VIEW
⭐ Possibilité de gagner : Croissance de la valeur + Location


🏙 A propos du projet

🔸 2 tours de 25 étages, environ 2000+ appartements
📅 Livraison de l'installation - 2ème trimestre de 2028 TNE EMERALD GARDEN VUE
📐 Superficie : environ 36–83 m2 (1–3 chambres)
Tous les appartements avec balcons / loggias et aménagement réfléchi de TNE Emerald Garden VIEW


🏡 Infrastructure (à vivre et à louer)

✔ Zones vertes et jardin du ciel
✔ Piscine adultes et enfants
✔ Gym & SRA, zones VBQ, terrains de jeux
✔ Espaces communautaires et zone de communication
✔ Accès au centre commercial Aeon, bënh viën quнаяc tная & KCN VISIR, LotteMart/Aeon TNE EMERALD GARDEN VIEW+ 1


💰 Prix et conditions de participation

🔹 Seuil d'entrée - à partir de 54 000 $
📆 Début des ventes: 20 Décembre - lots limités
💳 Dépôt pour participation à la prévente: 1 200 $ USD (fixe le droit de premier choix)
💸 Installation jusqu'à 3 ans - paiement flexible avant livraison
🏠 Entrée à un stade précoce – potentiel de croissance maximal


📊 Attractivité des investissements

📈 Le potentiel de croissance des coûts doit être poursuivi dans le contexte du développement de l'infrastructure de la métropole leader.
📈 La détérioration du pouvoir d'achat des lots primaires rend l'entrée au départ particulièrement rentable.

💼 Un forfait adapté à la fois à son propre revenu de vie et à son revenu de location passif.


📍 Avantages de localisation

🚗 10 minutes pour les centres métro/logistique
🚗 Accès rapide aux parcs industriels et aux emplois
🛒 En marche - centres commerciaux, services et zones de loisirs Emirates Garden View


📲 Prêt à choisir beaucoup pour un profit ?

📞Ecrivez et je vous aiderai :
✔ Choisissez la meilleure option pour votre budget
✔ calcul de la rentabilité et du coût
✔ organiser la consultation et la réservation
✔ accompagner

🌟 Le nombre des meilleurs appartements est strictement limité - aller au départ et fixer des conditions favorables!

Localisation sur la carte

Hô Chi Minh-Ville, Viêt Nam

