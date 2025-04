Vanuatu Citizenship

À propos du programme d'immigration

Les pays des Caraïbes sont en passe de devenir l'une des destinations les plus prisées pour l'immigration d'investissement. Les programmes de citoyenneté caribéenne sont la clé de nombreuses opportunités. Ils offrent un certain nombre d'avantages, notamment un coût d'investissement relativement faible et une obtention rapide du passeport

Avantages :

Rentable Investissement à partir de 100 000 $

Voyage sans visa dans le monde entier Y compris dans les pays de l’espace Schengen européen, au Royaume-Uni et à Singapour

Traitement rapide Le passeport est obtenu en seulement 2 à 4 mois

Toute la famille est éligible La citoyenneté peut être obtenue par toute la famille, y compris les enfants, les frères et sœurs et les parents

Régime fiscal attractif Un régime fiscal équitable, sans impôt mondial sur le revenu, les successions ou les donations

Investissement requis uniquement après approbation Investissez uniquement après avoir reçu l'approbation de la demande de citoyenneté

Sécurité pour votre famille "Plan B" en cas de troubles économiques et politiques

Confidentialité Aucune divulgation de données personnelles à des tiers, préservant la confidentialité du client



Programme de citoyenneté du Vanuatu :

En 2017, un nouveau programme de soutien au développement a été lancé pour les investisseurs, qui vise à attirer les investissements étrangers dans le fonds de développement du pays. Ce fonds est dédié à l'amélioration des infrastructures et à la stimulation de la croissance de l'économie régionale.

Un investisseur souhaitant participer à ce programme doit faire un don, à savoir un investissement de 135 000 $ minimum (le montant final investi varie en fonction du nombre de candidats), puis sa demande est examinée par une commission gouvernementale spéciale.

Une fois qu'une décision favorable a été prise, le demandeur et les membres de sa famille effectuent un processus de prestation de serment cérémoniel, qui peut également être effectué à distance. Ensuite, l'investisseur et les membres de sa famille reçoivent des passeports de Vanuatu, à distance.

Don du gouvernement Don non remboursable au Fonds national de développement (NDF) : 130 000 $ pour 1 demandeur et des frais administratifs de 5 000 $. Don non remboursable au Fonds national de développement (NDF) : 150 000 $ pour un couple marié et des frais administratifs de 5 000 $. Don non remboursable au Fonds national de développement (NDF) : 165 000 $ pour une famille de 3 personnes et des frais administratifs de 5 000 $. Don non remboursable au Fonds national de développement (NDF) —180 000 $ pour une famille de 4 personnes et des frais administratifs de 5 000 $.



