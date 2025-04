Paraguay Citizenship by naturalization

À propos du programme d'immigration

Situé au cœur de l'Amérique du Sud, le Paraguay est un joyau caché qui séduit par son potentiel inexploité et son charme unique. En plus de ses paysages à couper le souffle et de son hospitalité chaleureuse, le Paraguay offre aux étrangers un chemin vers la citoyenneté avec de nombreux avantages. Découvrez le charme du Paraguay et les avantages de la citoyenneté qui en font une destination attrayante pour ceux qui recherchent de nouveaux horizons.

Une économie stable :

L'économie stable du Paraguay est devenue un facteur clé pour attirer les investisseurs étrangers. Le pays connaît une croissance économique constante tirée par un secteur agricole fort, une production hydroélectrique et une industrie manufacturière en pleine croissance. La stabilité économique du Paraguay offre une base solide pour les investissements, offrant un environnement favorable à l'épanouissement des entreprises.

Un environnement favorable aux investisseurs :

Le Paraguay a pris des mesures importantes pour créer un environnement favorable aux investisseurs en offrant un certain nombre d'incitations pour attirer les capitaux étrangers. Ces incitations comprennent des allégements fiscaux, des droits d'importation réduits et des procédures de création d'entreprise simplifiées. L'engagement du gouvernement à promouvoir les investissements étrangers positionne le Paraguay comme une destination favorable pour les entrepreneurs et les investisseurs à la recherche d'opportunités dans une atmosphère accueillante.

Avantage du coût de la vie :

Par rapport à de nombreux autres pays, le Paraguay bénéficie d'un coût de la vie relativement bas, ce qui en fait une destination attrayante pour ceux qui souhaitent augmenter encore leurs investissements. Le Paraguay offre un style de vie économique sans compromettre la qualité - du logement abordable aux biens et services de tous les jours à des prix raisonnables.

Double nationalité :

L'un des principaux avantages de l'obtention de la nationalité paraguayenne est la reconnaissance de la double nationalité par le pays. Cela signifie que les investisseurs peuvent conserver leur nationalité d'origine tout en bénéficiant des privilèges de la nationalité paraguayenne. La double nationalité offre une certaine flexibilité pour les voyages internationaux, les opportunités commerciales et les liens culturels.

Avantages :

Disponibilité du reçu Il n'est pas nécessaire d'investir dans le pays

Voyage sans visa dans le monde entier Y compris les pays de l'espace Schengen de l'Europe, la Grande-Bretagne, le Canada, Hong Kong.

Délai de livraison rapide Un passeport est délivré en seulement un an de résidence avec le statut de résident permanent

La citoyenneté peut être obtenue par toute la famille, y compris les enfants. Les parents du demandeur principal sont retenus en parallèle sur une demande séparée.

Régime fiscal attractif Pas d'impôt sur la propriété, les revenus étrangers ou les gains en capital pour les entrepreneurs. 10% est le taux d'imposition sur le revenu au Paraguay, l'un des plus bas d'Amérique du Sud.

Sécurité pour votre famille "Plan B" pour toutes les occasions

Confidentialité Les données personnelles ne sont pas divulguées à des tiers, préservant ainsi votre vie privée



Programme de citoyenneté paraguayenne :

Obtenir un permis de séjour sans investissement pour 2 ans. Tout étranger peut obtenir un permis de séjour au Paraguay. Pour conserver ce statut, il suffit de venir au Paraguay une fois par an.

Obtenir un permis de séjour permanent pour la même période. Pour conserver ce statut, il suffit de vivre dans le pays pendant 1 an en tant que résident permanent.

Obtenir la nationalité paraguayenne.

Avantages

Un passeport paraguayen est délivré pour une résidence permanente d'un an sans qu'il soit nécessaire d'investir dans l'économie ou l'immobilier.

Accès sans visa à 143 pays à travers le monde, dont l'Union européenne, la Grande-Bretagne, le Canada et Hong Kong.

Les entreprises enregistrées au Paraguay n'ont pas à payer d'impôts sur les revenus étrangers, la propriété et les gains en capital. La politique fiscale du Paraguay est l'une des meilleures parmi les pays d'Amérique du Sud, avec un taux d'imposition sur le revenu de seulement 10 %.

La résidence permanente à long terme n'est pas requise pour obtenir un passeport (5 ans ou plus).

Les clients de luxe bénéficient d'un cycle complet d'assistance, de l'obtention d'un permis de séjour au Paraguay à la deuxième citoyenneté. Votre confort est notre mission.