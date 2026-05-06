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Propriétées résidentielles à vendre en El Chorro, Uruguay

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans El Chorro, Uruguay
Maison 4 chambres
El Chorro, Uruguay
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 341 m²
Belle maison pour vivre toute l'année à El Chorro, l'emplacement élevé sur l'Atlantique avec…
$390,000
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