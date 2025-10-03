Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Royaume-Uni
  3. Liverpool
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Liverpool, Royaume-Uni

appartements
3
3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Liverpool, Royaume-Uni
Appartement 2 chambres
Liverpool, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
Invest in this Modern 2-Bed Apartment in One of Liverpool’s Most Desirable Postcodes Lucrati…
$536,080
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 2 chambres dans Liverpool, Royaume-Uni
Appartement 2 chambres
Liverpool, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
Invest in this Modern 2-Bed Apartment in One of Liverpool’s Most Desirable Postcodes Lucrati…
$536,080
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Appartement 2 chambres dans Liverpool, Royaume-Uni
Appartement 2 chambres
Liverpool, Royaume-Uni
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 60 m²
Invest in this Modern 2-Bed Apartment in One of Liverpool’s Most Desirable Postcodes Lucrati…
$536,080
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Tut TravelTut Travel
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Liverpool, Royaume-Uni

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller