Appartement dans un nouvel immeuble DOLCE VITA

Lieu - Arjan

Achèvement des travaux - II 2026

Dolce Vita est conçu dans le style de l'architecture de charme d'Europe, est un hôtel de grande taille + résidence avec de nombreuses commodités de la boutique primée Vincitore Group. Le projet présente une architecture victorienne et est situé dans le prestigieux quartier d'Arjan. Le bâtiment est haut de 16 étages avec des studios exclusifs, des appartements classiques et premium de 1 chambre et des appartements de luxe de 2 chambres.

Les résidences se distinguent par un aménagement spacieux, de hauts plafonds, des matériaux haut de gamme et des finitions luxueuses, ce qui crée une combinaison harmonieuse de grandeur et de fonctionnalité.

Disponibilité:

Jardin Miracle - 5 minutes

Mall des Emirats - 5 minutes

Village mondial - 10 minutes

Burj Khalifa - 10 minutes

Le complexe dispose d'une gamme d'installations de luxe pour les résidents:

piscine

Tapis roulants

Boutiques et magasins

Aire de jeux pour enfants

Piscine pour enfants

Sauna et jacuzzi

Espaces verts

Zone de barbecue

Salle de jeux

Piscine Infiniti

Atelier de yoga

Cafés et restaurants

Cinéma

Service de conciergerie

Sécurité et vidéosurveillance

place de stationnement

Parc

Terrain de golf.

Jardin

Kalyan

Le complexe comprend:

Studios - à partir de 35.3 m2 - à partir de 603.000 AED (165000$)

1 lit - de 63,6 m2 - de 995 000 DEA (271 000 dollars)

1 lit Premium - à partir de 71,5 m2 - à partir de 1 225 000 DEA (334 000 $)

2 lits - de - 86,2 m2 - de 1 425 000 DEA (339 000 $)

Le projet a plusieurs plans de paiement à choisir lors de l'achat d'appartements, dont chacun présente des avantages indéniables :

Paiement 100% + 4% DLD (impôt)

Bonus: revenu annuel garanti de 8% pour 3 ans au stade de la construction!!!

Le revenu garanti commence 22 jours après le paiement à 100%!

II. Installation jusqu'à la fin du projet

30% + 4% DLD (taxe) - premier versement

30% après 5 mois

30% en 10 mois

10% au moment de la réalisation du projet

Bonus: revenu garanti de 8%, commence après la livraison du projet + le client est exempté du paiement des frais de service (frais de service pour l'immeuble) pendant 3 ans.

Installation pendant 5 ans (2 ans après la livraison)

20% + 4% DLD (impôt) - premier versement

1% – mensuel pendant 36 mois

5% en 5 mois

5% en 10 mois

5% après 15 mois

5% au moment de la réalisation du projet

1% mensuel 24 mois après l'achèvement de la construction

Régime de paiement standard (de base)

20% + 4% DLD (impôt) - premier versement

10% après 6 mois

10% après 12 mois

10% après 18 mois

50% au moment de l'exécution du projet