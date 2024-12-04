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Appartement dans un nouvel immeuble DOLCE VITA

Doubaï, Émirats arabes unis
depuis
$165,000
;
26
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ID: 4078
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Émirats arabes unis
  • État
    Doubaï

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    16

À propos du complexe

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Русский Русский

Lieu - Arjan

Achèvement des travaux - II 2026

Dolce Vita est conçu dans le style de l'architecture de charme d'Europe, est un hôtel de grande taille + résidence avec de nombreuses commodités de la boutique primée Vincitore Group. Le projet présente une architecture victorienne et est situé dans le prestigieux quartier d'Arjan. Le bâtiment est haut de 16 étages avec des studios exclusifs, des appartements classiques et premium de 1 chambre et des appartements de luxe de 2 chambres.

Les résidences se distinguent par un aménagement spacieux, de hauts plafonds, des matériaux haut de gamme et des finitions luxueuses, ce qui crée une combinaison harmonieuse de grandeur et de fonctionnalité.

Disponibilité:

Jardin Miracle - 5 minutes

Mall des Emirats - 5 minutes

Village mondial - 10 minutes

Burj Khalifa - 10 minutes

Le complexe dispose d'une gamme d'installations de luxe pour les résidents:

  • piscine
  • Tapis roulants
  • Boutiques et magasins
  • Aire de jeux pour enfants
  • Piscine pour enfants
  • Sauna et jacuzzi
  • Espaces verts
  • Zone de barbecue
  • Salle de jeux
  • Piscine Infiniti
  • Atelier de yoga
  • Cafés et restaurants
  • Cinéma
  • Service de conciergerie
  • Sécurité et vidéosurveillance
  • place de stationnement
  • Parc
  • Terrain de golf.
  • Jardin
  • Kalyan

Le complexe comprend:

Studios - à partir de 35.3 m2 - à partir de 603.000 AED (165000$)

1 lit - de 63,6 m2 - de 995 000 DEA (271 000 dollars)

1 lit Premium - à partir de 71,5 m2 - à partir de 1 225 000 DEA (334 000 $)

2 lits - de - 86,2 m2 - de 1 425 000 DEA (339 000 $)

Le projet a plusieurs plans de paiement à choisir lors de l'achat d'appartements, dont chacun présente des avantages indéniables :

  1. Paiement 100% + 4% DLD (impôt)

Bonus: revenu annuel garanti de 8% pour 3 ans au stade de la construction!!!

Le revenu garanti commence 22 jours après le paiement à 100%!

II. Installation jusqu'à la fin du projet

30% + 4% DLD (taxe) - premier versement

30% après 5 mois

30% en 10 mois

10% au moment de la réalisation du projet

Bonus: revenu garanti de 8%, commence après la livraison du projet + le client est exempté du paiement des frais de service (frais de service pour l'immeuble) pendant 3 ans.

  1. Installation pendant 5 ans (2 ans après la livraison)

20% + 4% DLD (impôt) - premier versement

1% – mensuel pendant 36 mois

5% en 5 mois

5% en 10 mois

5% après 15 mois

5% au moment de la réalisation du projet

1% mensuel 24 mois après l'achèvement de la construction

  1. Régime de paiement standard (de base)

20% + 4% DLD (impôt) - premier versement

10% après 6 mois

10% après 12 mois

10% après 18 mois

50% au moment de l'exécution du projet

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 63.6
Prix ​​par m², USD 4,261
Prix ​​de l'appartement, USD 271,000
Appartements 2 chambres
Surface, m² 86.2
Prix ​​par m², USD 3,933
Prix ​​de l'appartement, USD 339,000
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Studio
Surface, m² 35.3
Prix ​​par m², USD 4,674
Prix ​​de l'appartement, USD 165,000

Localisation sur la carte

Doubaï, Émirats arabes unis
Éducation
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
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Période
Paiement mensuel
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Paiement mensuel
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Doubaï, Émirats arabes unis
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$165,000
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