Appartement dans un nouvel immeuble Dora Vadi

Dora Vadi est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le quartier de Kağıthane à Istanbul. Il comprend 174 appartements modernes, répartis dans deux tours de 10 étages construites sur un terrain de 4 400 m². Le projet allie confort, design contemporain et emplacement stratégique.
Dora Vadi bénéficie d'une excellente proximité avec le métro, les principaux quartiers d'affaires et les centres commerciaux d'Istanbul. Grâce à ses prestations haut de gamme, ses vues sur les espaces verts et son architecture moderne, il constitue un choix idéal aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement à fort potentiel.
Les 10 principaux avantages de Dora Vadi
Emplacement central à Kağıthane, à proximité des quartiers d'affaires de Levent et Maslak
À seulement 600 mètres de la station de métro Kağıthane
Appartements disponibles en configurations 1+1, 2+1 et 3+1
Équipements de loisirs haut de gamme : piscine, salle de sport, sauna et hammam turc
Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec système de vidéosurveillance
Parking couvert réservé aux résidents
Architecture contemporaine et finitions de haute qualité
À proximité immédiate des centres commerciaux, hôpitaux, écoles et universités
Vues agréables sur les espaces verts et les zones boisées
Fort potentiel d'investissement dans l'un des quartiers les plus dynamiques d'Istanbul