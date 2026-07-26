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Appartement dans un nouvel immeuble Dora Vadi

Kagithane, Turquie
depuis
$293,000
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7
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ID: 38901
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kagithane

À propos du complexe

Dora Vadi est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le quartier de Kağıthane à Istanbul. Il comprend 174 appartements modernes, répartis dans deux tours de 10 étages construites sur un terrain de 4 400 m². Le projet allie confort, design contemporain et emplacement stratégique.

Dora Vadi bénéficie d'une excellente proximité avec le métro, les principaux quartiers d'affaires et les centres commerciaux d'Istanbul. Grâce à ses prestations haut de gamme, ses vues sur les espaces verts et son architecture moderne, il constitue un choix idéal aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement à fort potentiel.

Les 10 principaux avantages de Dora Vadi

  • Emplacement central à Kağıthane, à proximité des quartiers d'affaires de Levent et Maslak

  • À seulement 600 mètres de la station de métro Kağıthane

  • Appartements disponibles en configurations 1+1, 2+1 et 3+1

  • Équipements de loisirs haut de gamme : piscine, salle de sport, sauna et hammam turc

  • Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec système de vidéosurveillance

  • Parking couvert réservé aux résidents

  • Architecture contemporaine et finitions de haute qualité

  • À proximité immédiate des centres commerciaux, hôpitaux, écoles et universités

  • Vues agréables sur les espaces verts et les zones boisées

  • Fort potentiel d'investissement dans l'un des quartiers les plus dynamiques d'Istanbul

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kagithane, Turquie
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Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

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