Appartement dans un nouvel immeuble Dora Vadi

Dora Vadi est un projet résidentiel haut de gamme situé dans le quartier de Kağıthane à Istanbul. Il comprend 174 appartements modernes, répartis dans deux tours de 10 étages construites sur un terrain de 4 400 m². Le projet allie confort, design contemporain et emplacement stratégique.

Dora Vadi bénéficie d'une excellente proximité avec le métro, les principaux quartiers d'affaires et les centres commerciaux d'Istanbul. Grâce à ses prestations haut de gamme, ses vues sur les espaces verts et son architecture moderne, il constitue un choix idéal aussi bien pour une résidence principale que pour un investissement à fort potentiel.

Les 10 principaux avantages de Dora Vadi