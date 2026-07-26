Appartement dans un nouvel immeuble Istova Green

Istova Green est un projet résidentiel moderne situé dans le quartier de Kağıthane à Istanbul. Il comprend 130 appartements élégants répartis dans deux tours de 14 étages, offrant un cadre de vie alliant confort, praticité et technologies intelligentes.
Istova Green bénéficie d'un emplacement privilégié avec un accès rapide aux principaux axes routiers, aux transports en commun, aux centres commerciaux, aux écoles et aux établissements de santé. Grâce à ses équipements modernes et à ses vastes espaces verts paysagers, le projet constitue un excellent choix aussi bien pour les familles que pour les investisseurs.
Les 10 principaux avantages d'Istova Green
Emplacement privilégié à Kağıthane, Istanbul
Accès facile aux autoroutes et aux transports en commun
Appartements disponibles en configurations 1+1 et 2+1
Construction de haute qualité avec des finitions haut de gamme
Piscine intérieure, salle de sport, hammam turc et sauna
Espaces de loisirs comprenant une salle de cinéma et une salle de jeux pour enfants
Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec système de vidéosurveillance
Vastes espaces verts aménagés et paysagers
Système intégré de maison intelligente (Smart Home)
Fort potentiel d'investissement dans un quartier en pleine expansion