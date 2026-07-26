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Appartement dans un nouvel immeuble Istova Green

Kagithane, Turquie
depuis
$313,000
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3
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ID: 38900
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Kagithane

À propos du complexe

Istova Green est un projet résidentiel moderne situé dans le quartier de Kağıthane à Istanbul. Il comprend 130 appartements élégants répartis dans deux tours de 14 étages, offrant un cadre de vie alliant confort, praticité et technologies intelligentes.

Istova Green bénéficie d'un emplacement privilégié avec un accès rapide aux principaux axes routiers, aux transports en commun, aux centres commerciaux, aux écoles et aux établissements de santé. Grâce à ses équipements modernes et à ses vastes espaces verts paysagers, le projet constitue un excellent choix aussi bien pour les familles que pour les investisseurs.

Les 10 principaux avantages d'Istova Green

  • Emplacement privilégié à Kağıthane, Istanbul

  • Accès facile aux autoroutes et aux transports en commun

  • Appartements disponibles en configurations 1+1 et 2+1

  • Construction de haute qualité avec des finitions haut de gamme

  • Piscine intérieure, salle de sport, hammam turc et sauna

  • Espaces de loisirs comprenant une salle de cinéma et une salle de jeux pour enfants

  • Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec système de vidéosurveillance

  • Vastes espaces verts aménagés et paysagers

  • Système intégré de maison intelligente (Smart Home)

  • Fort potentiel d'investissement dans un quartier en pleine expansion

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Kagithane, Turquie
Éducation
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Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

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