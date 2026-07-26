Appartement dans un nouvel immeuble Gündem City Project

Gündem City Project propose un cadre de vie moderne dans l’un des quartiers en pleine rénovation urbaine d’Istanbul. Grâce à son excellente desserte en transports, à ses logements de qualité et à ses espaces communs conçus pour le confort, le projet allie praticité de la vie urbaine et qualité de vie.
Gündem City Project offre une grande variété de types d’appartements avec des agencements fonctionnels, ainsi qu’un environnement sécurisé et adapté aux familles. Sa proximité avec les principaux services et infrastructures en fait une excellente option, aussi bien pour y vivre que pour un investissement immobilier à long terme.
Les 10 avantages
Situé dans l’un des quartiers de rénovation urbaine les plus dynamiques d’Istanbul
Accès direct au métro, aux lignes de bus et aux principaux axes routiers
Architecture contemporaine réalisée avec des matériaux de haute qualité
Large choix d’appartements adaptés aux besoins de différentes familles
Équipements collectifs comprenant salle de sport, jardins paysagers et sentiers de promenade
À proximité des hôpitaux, des universités et des centres commerciaux
Fort potentiel de valorisation immobilière et forte demande locative
Résidence sécurisée avec accès contrôlé
Agencements intérieurs fonctionnels optimisant l’espace de vie
Environnement calme et convivial, idéal pour les familles