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Appartement dans un nouvel immeuble Gündem City Project

Gaziosmanpasa, Turquie
depuis
$424,000
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ID: 38891
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Gaziosmanpaşa

À propos du complexe

Gündem City Project propose un cadre de vie moderne dans l’un des quartiers en pleine rénovation urbaine d’Istanbul. Grâce à son excellente desserte en transports, à ses logements de qualité et à ses espaces communs conçus pour le confort, le projet allie praticité de la vie urbaine et qualité de vie.

Gündem City Project offre une grande variété de types d’appartements avec des agencements fonctionnels, ainsi qu’un environnement sécurisé et adapté aux familles. Sa proximité avec les principaux services et infrastructures en fait une excellente option, aussi bien pour y vivre que pour un investissement immobilier à long terme.

Les 10 avantages

  • Situé dans l’un des quartiers de rénovation urbaine les plus dynamiques d’Istanbul

  • Accès direct au métro, aux lignes de bus et aux principaux axes routiers

  • Architecture contemporaine réalisée avec des matériaux de haute qualité

  • Large choix d’appartements adaptés aux besoins de différentes familles

  • Équipements collectifs comprenant salle de sport, jardins paysagers et sentiers de promenade

  • À proximité des hôpitaux, des universités et des centres commerciaux

  • Fort potentiel de valorisation immobilière et forte demande locative

  • Résidence sécurisée avec accès contrôlé

  • Agencements intérieurs fonctionnels optimisant l’espace de vie

  • Environnement calme et convivial, idéal pour les familles

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Gaziosmanpasa, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

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