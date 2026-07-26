Appartement dans un nouvel immeuble Gündem City Project

Gündem City Project propose un cadre de vie moderne dans l’un des quartiers en pleine rénovation urbaine d’Istanbul. Grâce à son excellente desserte en transports, à ses logements de qualité et à ses espaces communs conçus pour le confort, le projet allie praticité de la vie urbaine et qualité de vie.

Gündem City Project offre une grande variété de types d’appartements avec des agencements fonctionnels, ainsi qu’un environnement sécurisé et adapté aux familles. Sa proximité avec les principaux services et infrastructures en fait une excellente option, aussi bien pour y vivre que pour un investissement immobilier à long terme.

Les 10 avantages