Appartement dans un nouvel immeuble Tor Finance City

Tor Finance City propose 242 appartements, 24 bureaux et 16 commerces à Ümraniye, sur Akdeniz Caddesi, en associant une architecture contemporaine, des finitions haut de gamme et un accès direct à l’Istanbul Financial Center (IFC).
S’étendant sur environ 4 110 m², Tor Finance City comprend des appartements de type 1+1 et 2+1, répartis dans deux immeubles de 15 étages. Ses agencements lumineux et fonctionnels, ses espaces de bien-être modernes ainsi que la forte demande locative liée à la proximité du centre financier en font un projet idéal pour y vivre comme pour investir.
Dix avantages
Emplacement stratégique à Ümraniye, à proximité de l’Istanbul Financial Center (IFC)
242 appartements, ainsi que des bureaux et des commerces
Architecture moderne et finitions haut de gamme
Plans fonctionnels de type 1+1 et 2+1
Intérieurs lumineux avec de grandes baies vitrées
Salle de sport, piscine, sauna et hammam
Commerces sur place et parking sécurisé
Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec accès contrôlé
Forte demande locative de la part des professionnels du secteur financier
Excellent potentiel de valorisation du capital immobilier