Appartement dans un nouvel immeuble Tor Finance City

Tor Finance City propose 242 appartements, 24 bureaux et 16 commerces à Ümraniye, sur Akdeniz Caddesi, en associant une architecture contemporaine, des finitions haut de gamme et un accès direct à l’Istanbul Financial Center (IFC).

S’étendant sur environ 4 110 m², Tor Finance City comprend des appartements de type 1+1 et 2+1, répartis dans deux immeubles de 15 étages. Ses agencements lumineux et fonctionnels, ses espaces de bien-être modernes ainsi que la forte demande locative liée à la proximité du centre financier en font un projet idéal pour y vivre comme pour investir.

Dix avantages