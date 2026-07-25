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Appartement dans un nouvel immeuble Tor Finance City

Umraniye, Turquie
depuis
$300,000
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6
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ID: 38887
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 25/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Ümraniye

À propos du complexe

Tor Finance City propose 242 appartements, 24 bureaux et 16 commerces à Ümraniye, sur Akdeniz Caddesi, en associant une architecture contemporaine, des finitions haut de gamme et un accès direct à l’Istanbul Financial Center (IFC).

S’étendant sur environ 4 110 m², Tor Finance City comprend des appartements de type 1+1 et 2+1, répartis dans deux immeubles de 15 étages. Ses agencements lumineux et fonctionnels, ses espaces de bien-être modernes ainsi que la forte demande locative liée à la proximité du centre financier en font un projet idéal pour y vivre comme pour investir.

Dix avantages

  • Emplacement stratégique à Ümraniye, à proximité de l’Istanbul Financial Center (IFC)

  • 242 appartements, ainsi que des bureaux et des commerces

  • Architecture moderne et finitions haut de gamme

  • Plans fonctionnels de type 1+1 et 2+1

  • Intérieurs lumineux avec de grandes baies vitrées

  • Salle de sport, piscine, sauna et hammam

  • Commerces sur place et parking sécurisé

  • Sécurité 24h/24 et 7j/7 avec accès contrôlé

  • Forte demande locative de la part des professionnels du secteur financier

  • Excellent potentiel de valorisation du capital immobilier

Caractéristiques de la propriété

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Umraniye, Turquie
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Transport

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