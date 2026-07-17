Appartement dans un nouvel immeuble Liv Bahçeşehir

Liv Bahçeşehir offre un cadre de vie prestigieux dans le quartier de Bahçeşehir, à Istanbul, en associant une architecture contemporaine à de vastes espaces verts qui représentent 70 % de la superficie du projet. Ce programme résidentiel de type boutique garantit intimité, confort et qualité de vie.

Liv Bahçeşehir comprend seulement 75 logements exclusifs, composés de spacieux appartements et de villas aux finitions haut de gamme. Entièrement prêt à être habité, le projet offre un haut niveau de sécurité, une excellente accessibilité et un fort potentiel d’investissement.

Les 10 principaux avantages de Liv Bahçeşehir