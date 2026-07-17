Appartement dans un nouvel immeuble Liv Bahçeşehir

Liv Bahçeşehir offre un cadre de vie prestigieux dans le quartier de Bahçeşehir, à Istanbul, en associant une architecture contemporaine à de vastes espaces verts qui représentent 70 % de la superficie du projet. Ce programme résidentiel de type boutique garantit intimité, confort et qualité de vie.
Liv Bahçeşehir comprend seulement 75 logements exclusifs, composés de spacieux appartements et de villas aux finitions haut de gamme. Entièrement prêt à être habité, le projet offre un haut niveau de sécurité, une excellente accessibilité et un fort potentiel d’investissement.
Les 10 principaux avantages de Liv Bahçeşehir
Emplacement privilégié : À proximité de l’autoroute TEM et de l’aéroport d’Istanbul.
Résidences prêtes à emménager : Avec des possibilités de paiement échelonné.
Projet résidentiel boutique exclusif : Seulement 75 logements.
Appartements et villas spacieux : Des espaces de vie modernes et fonctionnels.
Finitions haut de gamme : Cuisines équipées Siemens et matériaux de qualité supérieure.
70 % d’espaces verts paysagers : Jardins soigneusement aménagés et espaces de détente.
Villas avec jardins privatifs : Plus d’intimité et un confort optimal.
Résidence sécurisée : Accès contrôlé, sécurité 24h/24 et parking privé.
Excellente proximité des services : Centres commerciaux, écoles et hôpitaux à quelques minutes.
Fort potentiel d’investissement : Excellentes perspectives de revenus locatifs et de valorisation à long terme.