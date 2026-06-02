Appartement dans un nouvel immeuble Résidences ultra-luxueuses en bord de mer à Ataköy Marina, Istanbul

Ataköy Marinada Residence est un projet résidentiel ultra-luxueux situé directement sur le front de mer de la prestigieuse marina d’Ataköy, dans le quartier de Bakırköy. Le projet comprend seulement 72 résidences exclusives conçues par le célèbre cabinet d’architecture Tabanlıoğlu Mimarlık et offre des vues panoramiques exceptionnelles sur la mer de Marmara.

Ataköy Marinada Residence associe un mode de vie côtier haut de gamme à un fort potentiel d’investissement sur le marché immobilier de luxe d’Istanbul. Le projet est éligible à la citoyenneté turque et au permis de résidence par investissement immobilier.

Avantages du projet

• Emplacement direct dans la marina

• Seulement 72 résidences exclusives

• Architecture signée Tabanlıoğlu Mimarlık

• Système de maison intelligente

• Services de niveau hôtelier

• Piscine intérieure

• Parking privé sécurisé

• Bornes de recharge pour véhicules électriques

• Accès au taxi maritime

• Sécurité 24h/24 et 7j/7

Pourquoi investir ?

Ataköy Marinada Residence figure parmi les projets les plus exclusifs du marché immobilier d’Istanbul. Son emplacement exceptionnel en bord de mer et son nombre limité de résidences offrent un fort potentiel de valorisation et une excellente attractivité pour les investisseurs internationaux.