Appartement dans un nouvel immeuble Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!

Situé à Oba, un espace ouvert pour le permis de séjour.

Prix de départ:

• 1+1 appartements à partir de 89 000 €

• 2+1 appartements à partir de 125 000 €

• 3+1 appartements à partir de 175 000 €

Caractéristiques du projet :

• 4 blocs, total de 96 appartements

• Piscines extérieures et intérieures

• Sécurité 24/7

• Basketball et courts de tennis

• Bain et sauna turcs

• Café et restaurant

• Salle de jeux pour enfants

• Parking intérieur et extérieur

• Lobby & ascenseurs

• Qualité de la construction de première classe

✔ 70% du projet est terminé

✔ Date de livraison: 31.12.2026

Ne manquez pas cette occasion d'acheter votre appartement de rêve avec des paiements d'acompte faciles.

📩 Contactez-nous maintenant pour plus de détails!