  4. Appartement dans un nouvel immeuble Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!

Appartement dans un nouvel immeuble Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!

Oba, Turquie
depuis
$105,661
T.V.A.
depuis
$55/m²
21
ID: 33302
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Alanya
  • Village
    Oba

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe confort
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

À propos du complexe

Situé à Oba, un espace ouvert pour le permis de séjour.

Prix de départ:
• 1+1 appartements à partir de 89 000 €
• 2+1 appartements à partir de 125 000 €
• 3+1 appartements à partir de 175 000 €

Caractéristiques du projet :
• 4 blocs, total de 96 appartements
• Piscines extérieures et intérieures
• Sécurité 24/7
• Basketball et courts de tennis
• Bain et sauna turcs
• Café et restaurant
• Salle de jeux pour enfants
• Parking intérieur et extérieur
• Lobby & ascenseurs
• Qualité de la construction de première classe

✔ 70% du projet est terminé
✔ Date de livraison: 31.12.2026

Ne manquez pas cette occasion d'acheter votre appartement de rêve avec des paiements d'acompte faciles.

📩 Contactez-nous maintenant pour plus de détails!

Localisation sur la carte

Oba, Turquie
