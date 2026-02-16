Appartement dans un nouvel immeuble Apartments for Sale in Alanya – Only 30% Down Payment + 36 Months Installments!

Situé à Oba, un espace ouvert pour le permis de séjour.
Prix de départ:
• 1+1 appartements à partir de 89 000 €
• 2+1 appartements à partir de 125 000 €
• 3+1 appartements à partir de 175 000 €
Caractéristiques du projet :
• 4 blocs, total de 96 appartements
• Piscines extérieures et intérieures
• Sécurité 24/7
• Basketball et courts de tennis
• Bain et sauna turcs
• Café et restaurant
• Salle de jeux pour enfants
• Parking intérieur et extérieur
• Lobby & ascenseurs
• Qualité de la construction de première classe
✔ 70% du projet est terminé
✔ Date de livraison: 31.12.2026
Ne manquez pas cette occasion d'acheter votre appartement de rêve avec des paiements d'acompte faciles.
📩 Contactez-nous maintenant pour plus de détails!