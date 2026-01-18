Villa Bodrum Yalıkavak Geriş

Villas de luxe prêtes à déplacer à Yalıkavak Geriş Vue sur mer

Nous sommes ravis de vous présenter notre projet de villa de charme prêt à livrer immédiatement, situé à Yalıkavak Geriş, l'un des quartiers les plus prestigieux de Bodrum.

Le projet se compose de 13 villas exclusives 3+1, toutes offrant une vue panoramique sur la mer, se distinguant par leur emplacement privilégié, une architecture raffinée et des spécifications premium.

🎯 Faits saillants du projet

3+1 villas avec un étage et duplex options

Piscine privée et parking privé pour chaque villa

Spacieuses parcelles privées de 500 à 700 m2 avec jardins paysagers

Système à domicile intelligent

Chauffage au sol et système de climatisation centralisé pour ventilateurs

Entièrement livré, y compris le kit de marchandises blanches et les armoires intégrées

Gestion sur place, sécurité 24/7 et entretien régulier du jardin et de la piscine

📍 Lieu

Courte distance pour Yalıkavak Marina

Elite mode de vie entouré par la mer et l'île vues dans l'un des ** zones les plus recherchées

Bodrum Yalıkavak n'est pas seulement un investissement, c'est une expérience de vie raffinée qui réunit paix, prestige et valeur à long terme.

Pour des renseignements détaillés ou pour organiser une consultation privée, je serais heureux de vous aider.