  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bodrum
  4. Villa Bodrum Yalıkavak Geriş

Villa Bodrum Yalıkavak Geriş

Bodrum, Turquie
Prix ​​sur demande
;
31 1
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 33184
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 17/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Bodrum

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Villas de luxe prêtes à déplacer à Yalıkavak Geriş Vue sur mer

Nous sommes ravis de vous présenter notre projet de villa de charme prêt à livrer immédiatement, situé à Yalıkavak Geriş, l'un des quartiers les plus prestigieux de Bodrum.

Le projet se compose de 13 villas exclusives 3+1, toutes offrant une vue panoramique sur la mer, se distinguant par leur emplacement privilégié, une architecture raffinée et des spécifications premium.

🎯 Faits saillants du projet

  • 3+1 villas avec un étage et duplex options
  • Piscine privée et parking privé pour chaque villa
  • Spacieuses parcelles privées de 500 à 700 m2 avec jardins paysagers
  • Système à domicile intelligent
  • Chauffage au sol et système de climatisation centralisé pour ventilateurs
  • Entièrement livré, y compris le kit de marchandises blanches et les armoires intégrées
  • Gestion sur place, sécurité 24/7 et entretien régulier du jardin et de la piscine

📍 Lieu

  • Courte distance pour Yalıkavak Marina
  • Elite mode de vie entouré par la mer et l'île vues dans l'un des ** zones les plus recherchées

Bodrum Yalıkavak n'est pas seulement un investissement, c'est une expérience de vie raffinée qui réunit paix, prestige et valeur à long terme.

Pour des renseignements détaillés ou pour organiser une consultation privée, je serais heureux de vous aider.

Localisation sur la carte

Bodrum, Turquie
Alimentation et boissons
Finances

Revue vidéo de villa Bodrum Yalıkavak Geriş

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Villa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Turquie
depuis
$452,721
Villa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Bodrum, Turquie
depuis
$3,34M
Villa Villa in Didim
Didim, Turquie
depuis
$822,712
Villa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Kargicak, Turquie
depuis
$373,705
Villa Luxury villa with sea view in Alanya
Kargicak, Turquie
depuis
$473,805
Vous regardez
Villa Bodrum Yalıkavak Geriş
Bodrum, Turquie
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Afficher tout Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Villa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Bodrum, Turquie
depuis
$2,62M
Options de finition Аvec finition
Le complexe est construit sur une superficie de 13 500 m2, se compose de 18 villas de style espagnol avec vue panoramique dégagée sur la merVilla Fiesta est l'une des villas les plus idéalement situées dans le complexe, avec vue panoramique sur la mer et une piscine privée.La propriété compr…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Afficher tout Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Villa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Bodrum, Turquie
depuis
$1,74M
Options de finition Аvec finition
Villa de luxe de cinq chambres dans le quartier pittoresque de Yalikavak sur la côte égéenne de Turquie!Le complexe est construit sur une superficie de 9600 m2, seulement 18 villas, situé à 5 km de la marina de Yalikavak, à 3 km du centre de Gumusluk, et seulement 450 mètres de la mer et des…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Afficher tout Villa Villa in Muğla
Villa Villa in Muğla
Mentese, Turquie
depuis
$820,324
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
-Kocacalis beach 1-2 minutes -Villa 4+1 with pool -Plot 470 m2 -Villa area 245 m2 -3 floors -Open saloon with kitchen -4 bedrooms -4 bathrooms -1 toilet -Underfloor heating system -Central electric heating and cooling of premises -Electric gates and auto wat…
Agence
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Laisser une demande
Realting.com
Aller