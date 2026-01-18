Villa yalıkavak bodrum

Zéro vie de luxe de Yalikavak et Silvery à Bodrum Muğla

Parfaitement séparé entre Yalikavak et Silverity, un style de vie vraiment privilégié dans les bords de la côte. 65 acres

Notre projet construit sur le terrain côtier de première classe, une vie luxueuse avec une vue mer transparente et une plage privée de 300 mètres, se transformant en une occasion d'investissement exceptionnelle avec les services exclusifs de l'hôtel Marriott.

L'une des marques hôtelières les plus puissantes et les plus fiables au monde, Marriott apporte la région au plus haut niveau en portant le projet à un niveau supérieur avec ses standards mondiaux de marketing, de qualité de service et d'hospitalité.

Options de résidence

6+1 Financement par piscine privée

5+1 Villas avec piscine privée

Résidences de luxe 2+1, 3+1 et 4+1

Situé dans le soutien côtier, Yalıkavak Villas transformer vos rêves avec un style de vie privilégié en offrant le confort d'un village de vacances de première classe avec des services complets d'hôtel et de concierge.

Installations

Plage privée de 300 m

Échafaudage spécial

Pool de Jeux Olympiques

Échafaudage (lieu de reliure unique disponible)

Restaurant

Club des enfants

Station de recharge des véhicules électriques

Spa

Club de fitness

Taxi maritime

Voies de marche

Plans de paiement personnalisés

50% d'avance + 15 mois d'avance

Livraison en espèces

prêt à payer — la vie a commencé à continuer!

Organisez votre expérience de plage raffinée avec son prestige unique et sa valeur d'investissement.