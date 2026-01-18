Villa yalıkavak bodrum

Zéro vie de luxe de Yalikavak et Silvery à Bodrum Muğla
Parfaitement séparé entre Yalikavak et Silverity, un style de vie vraiment privilégié dans les bords de la côte. 65 acres
Notre projet construit sur le terrain côtier de première classe, une vie luxueuse avec une vue mer transparente et une plage privée de 300 mètres, se transformant en une occasion d'investissement exceptionnelle avec les services exclusifs de l'hôtel Marriott.
L'une des marques hôtelières les plus puissantes et les plus fiables au monde, Marriott apporte la région au plus haut niveau en portant le projet à un niveau supérieur avec ses standards mondiaux de marketing, de qualité de service et d'hospitalité.
Options de résidence
Situé dans le soutien côtier, Yalıkavak Villas transformer vos rêves avec un style de vie privilégié en offrant le confort d'un village de vacances de première classe avec des services complets d'hôtel et de concierge.
Installations
Plans de paiement personnalisés
prêt à payer — la vie a commencé à continuer!
Organisez votre expérience de plage raffinée avec son prestige unique et sa valeur d'investissement.