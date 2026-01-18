  1. Realting.com
Villa yalıkavak bodrum

Bodrum, Turquie
Prix ​​sur demande
53 1
ID: 33183
Dernière actualisation: 17/01/2026

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Bodrum

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté

À propos du complexe

Zéro vie de luxe de Yalikavak et Silvery à Bodrum Muğla

Parfaitement séparé entre Yalikavak et Silverity, un style de vie vraiment privilégié dans les bords de la côte. 65 acres
Notre projet construit sur le terrain côtier de première classe, une vie luxueuse avec une vue mer transparente et une plage privée de 300 mètres, se transformant en une occasion d'investissement exceptionnelle avec les services exclusifs de l'hôtel Marriott.

L'une des marques hôtelières les plus puissantes et les plus fiables au monde, Marriott apporte la région au plus haut niveau en portant le projet à un niveau supérieur avec ses standards mondiaux de marketing, de qualité de service et d'hospitalité.

Options de résidence

  • 6+1 Financement par piscine privée
  • 5+1 Villas avec piscine privée
  • Résidences de luxe 2+1, 3+1 et 4+1

Situé dans le soutien côtier, Yalıkavak Villas transformer vos rêves avec un style de vie privilégié en offrant le confort d'un village de vacances de première classe avec des services complets d'hôtel et de concierge.

Installations

  • Plage privée de 300 m
  • Échafaudage spécial
  • Pool de Jeux Olympiques
  • Échafaudage (lieu de reliure unique disponible)
  • Restaurant
  • Club des enfants
  • Station de recharge des véhicules électriques
  • Spa
  • Club de fitness
  • Taxi maritime
  • Voies de marche

Plans de paiement personnalisés

  • 50% d'avance + 15 mois d'avance
  • Livraison en espèces

prêt à payer — la vie a commencé à continuer!
Organisez votre expérience de plage raffinée avec son prestige unique et sa valeur d'investissement.

Bodrum, Turquie
Posez toutes vos questions
Realting.com
Aller