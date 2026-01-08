  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Bornova
  4. Apart hôtel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!

Apart hôtel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!

Bornova, Turquie
Prix ​​sur demande
Paiement avec crypto-monnaie
;
10
Laisser une demande
ID: 33147
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/01/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région Égéenne
  • Ville
    Bornova

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Deutsch Deutsch
English English
Polski Polski
Русский Русский

Vous voulez gagner un revenu passif en dollars sans les tracas ? Votre chance – TRYP by Wyndham appartements à Izmir!

En tant que propriétaire d'une chambre d'hôtel en Turquie, vous n'avez rien à faire – la marque mondiale Wyndham Hotels fait tout pour vous. Vous recevez simplement votre revenu – chaque mois, en dollars, directement sur votre carte.

Jusqu'à 14% rendement annuel sur l'investissement et un bonus de paiement mensuel pour les investisseurs!

  • Options d'achat: 1/4, 1/2, ou l'ensemble de l'unité.

Prix

  • À partir de USD 39 150 pour 1/4
  • À partir de USD 78 300 pour 1/2 unité
  • À partir de 152 200 USD pour une unité complète

Termes : 50% de mise de fonds, plan d'acompte de 12 mois.

Date d'achèvement : mars 2027.

Rentabilité et remboursement

  • Garantie : 6% par an en USD pour 7 ans (paiements à partir du 6ème mois).
  • Réel : 12-14 % par an.
  • Remboursement : 7-10 ans.
  • Capitalisation : 25-30 %.

Vos avantages en tant qu'investisseur :

  1. Revenu garanti en USD. Les paiements mensuels fixes pour 7 ans sont spécifiés dans le contrat + Pool de location.
  2. Début rapide avec les paiements. Les premiers paiements sont reçus 6 mois après la signature du contrat.
  3. Seuil d'entrée faible. 1/4 chambres – à partir de USD 39 150.
  4. Gestion complète de Wyndham. La gestion professionnelle s'occupe de tout, de la recherche des clients à l'entretien.
  5. Exonération fiscale. Ne payez pas d'impôt foncier.
  6. Zéro commission. Pas de frais d'agent.

Pourquoi Wyndham ?

Wyndham Hotels & Resorts est un leader mondial de l'hôtellerie :

  • Plus de 9 200 hôtels dans 95 pays;
  • Plus de 112 millions d'invités par an;
  • 25 marques, dont le TRYP premium de Wyndham.

Vous investissez non seulement dans l'immobilier, mais dans un modèle commercial éprouvé géré par un opérateur international.

Lieu: Centre des opportunités

L'aparthotel est situé dans le quartier de Bornova à Izmir, qui est:

  • le cœur de la troisième plus grande ville de Turquie;
  • proximité du port commercial;
  • A proximité du plus grand centre d'exposition, Fuar Izmir (flux touristique élevé);
  • A proximité se trouve le premier centre commercial de Turquie, Point Bornova, avec un toit rétractable.

Ligne de fond :

Il ne s'agit pas seulement d'un achat immobilier, c'est une entreprise passive prête à l'emploi avec des termes transparents, une marque mondiale et des revenus en devises garanties. Devenez le propriétaire d'une chambre d'hôtel à Izmir aujourd'hui!

Localisation sur la carte

Bornova, Turquie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New residence with swimming pools, gardens and spa close to TEM highway and parks, Istanbul, Turkey
Aksemsettin Bulvari, Turquie
depuis
$193,993
Immeuble Avrupa Konutları Yenimahalle
Bagcilar, Turquie
Prix ​​sur demande
Complexe résidentiel Eco-friendly residence with a beach and a marina in a picturesque area, amidst of greenery, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turquie
depuis
$990,458
Complexe résidentiel The Yacht Collection
Alanya, Turquie
depuis
$72,138
Immeuble Appartements à vendre dans un complexe à Alanya Antalya
Muratpasa, Turquie
depuis
$206,569
Vous regardez
Apart hôtel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!
Bornova, Turquie
Prix ​​sur demande
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Complexe résidentiel New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turquie
depuis
$1,65M
Le projet comporte:piscine privéebalconsSystème "Smart Home"vue pittoresquejardins aménagéssécurité et surveillance vidéoterritoire vert clôturéstationnementInstallations et équipement dans la maison ParquetChauffage au solEmplacement et infrastructure à proximité La propriété est située à p…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex with swimming pool, fitness centre and cinema, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turquie
depuis
$81,567
Le projet est un complexe résidentiel avec différents appartements et zones de loisirs: piscine, gazebos, hammam, sauna, cinéma, terrain de basket, etc.Il y a un bâtiment avec des appartements de 1-2 chambres dans le complexe.Caractéristiques des appartements CaractéristiquesPlafonds à doubl…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complexe résidentiel Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquie
depuis
$124,681
Le complexe résidentiel compte un total de 36 unités avec différents aménagements :Appartements 1 chambre - 12 unitésAppartements de 2 chambres - 14 unitésAppartements Duplex avec 2 chambres - 10 unitésL'acompte est de 40 % et il est possible d'acompter le montant restant jusqu'à l'achèvemen…
Agence
TRANIO
Laisser une demande
Realting.com
Aller