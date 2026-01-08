Apart hôtel Wyndham Hotel Rooms with Rental Income Guarantee!

Vous voulez gagner un revenu passif en dollars sans les tracas ? Votre chance – TRYP by Wyndham appartements à Izmir!

En tant que propriétaire d'une chambre d'hôtel en Turquie, vous n'avez rien à faire – la marque mondiale Wyndham Hotels fait tout pour vous. Vous recevez simplement votre revenu – chaque mois, en dollars, directement sur votre carte.

Jusqu'à 14% rendement annuel sur l'investissement et un bonus de paiement mensuel pour les investisseurs!

Options d'achat: 1/4, 1/2, ou l'ensemble de l'unité.

Prix

À partir de USD 39 150 pour 1/4

À partir de USD 78 300 pour 1/2 unité

À partir de 152 200 USD pour une unité complète

Termes : 50% de mise de fonds, plan d'acompte de 12 mois.

Date d'achèvement : mars 2027.

Rentabilité et remboursement

Garantie : 6% par an en USD pour 7 ans (paiements à partir du 6ème mois).

Réel : 12-14 % par an.

Remboursement : 7-10 ans.

Capitalisation : 25-30 %.

Vos avantages en tant qu'investisseur :

Revenu garanti en USD. Les paiements mensuels fixes pour 7 ans sont spécifiés dans le contrat + Pool de location. Début rapide avec les paiements. Les premiers paiements sont reçus 6 mois après la signature du contrat. Seuil d'entrée faible. 1/4 chambres – à partir de USD 39 150. Gestion complète de Wyndham. La gestion professionnelle s'occupe de tout, de la recherche des clients à l'entretien. Exonération fiscale. Ne payez pas d'impôt foncier. Zéro commission. Pas de frais d'agent.

Pourquoi Wyndham ?

Wyndham Hotels & Resorts est un leader mondial de l'hôtellerie :

Plus de 9 200 hôtels dans 95 pays;

Plus de 112 millions d'invités par an;

25 marques, dont le TRYP premium de Wyndham.

Vous investissez non seulement dans l'immobilier, mais dans un modèle commercial éprouvé géré par un opérateur international.

Lieu: Centre des opportunités

L'aparthotel est situé dans le quartier de Bornova à Izmir, qui est:

le cœur de la troisième plus grande ville de Turquie;

proximité du port commercial;

A proximité du plus grand centre d'exposition, Fuar Izmir (flux touristique élevé);

A proximité se trouve le premier centre commercial de Turquie, Point Bornova, avec un toit rétractable.

Ligne de fond :

Il ne s'agit pas seulement d'un achat immobilier, c'est une entreprise passive prête à l'emploi avec des termes transparents, une marque mondiale et des revenus en devises garanties. Devenez le propriétaire d'une chambre d'hôtel à Izmir aujourd'hui!