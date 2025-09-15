  1. Realting.com
  2. Turquie
  3. Sariyer
  4. Immobilier commercial Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul

Immobilier commercial Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul

Sariyer, Turquie
depuis
$703,609
depuis
$10,554/m²
;
9
Laisser une demande
ID: 28002
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 15/09/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Turquie
  • État
    Région de Marmara
  • Ville
    Sariyer

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2026
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Chauffage:

  • Chauffage individuel

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Fonctionnalités de réparation:

  • La finition

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Octroi de la citoyenneté
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Русский Русский

Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul

Cette possibilité d'investissement exclusive offre l'acquisition de 45 unités commerciales dans un centre commercial en plein air de luxe situé à Sarıyer, l'un des quartiers les plus prestigieux d'Istanbul. Soutenu par un promoteur soutenu par le gouvernement et garanti par des titres prêts (Tapu), ce projet offre à la fois une stabilité immédiate et un fort potentiel de croissance.

Résumé

  • Possibilité : Acquisition de 45 unités commerciales formant un bloc commercial consolidé.

  • Investissement total : 68 millions de dollars.

  • Propriété : Les titres de propriété prêts (Tapu) garantissent la sécurité de la propriété.

  • Plan de paiement: 50% d'acompte, solde sur 18 mois.

  • Livraison: Dans les 12 mois.

  • Opérateur: société de crédit-bail professionnelle engagée pour obtenir des locataires internationaux.

Faits saillants du projet

Situé à Sarıyer, au centre résidentiel et commercial haut de gamme d'Istanbul, ce développement est entouré d'infrastructures haut de gamme et de résidents de grande valeur.

  • Échelle de développement :

    • +750 logements de luxe (USD 500K – 3M+).

    • +350 unités de bureau déjà vendues à des sociétés de premier plan.

    • Hôtel international 5 étoiles dans le complexe.

  • Demande élevée : Plus de 70% des logements vendus.

  • Concept unique : Centre commercial de luxe en plein air inspiré par le design de l'emblématique quartier Fişekhane d'Istanbul.

Proposition d'investissement

Les 45 unités sont proposées comme une acquisition clé en main, créant une structure de propriété consolidée rarement disponible dans les quartiers principaux d'Istanbul.

  • Sécurité de location : Gestion et location garantie pour les marques mondiales F&B, supermarchés, mode et services.

  • ROI prévu:

    • 7 % de loyer annuel.

    • 25 % d'appréciation du capital au moment de la livraison.

  • Sortie sécurisée : développeur soutenu par le gouvernement et propriété garantie de Tapu.

Scénarios de sortie

Les investisseurs bénéficient de stratégies de sortie flexibles conçues pour des profils axés sur le rendement et la croissance :

  1. Maintenance et location : générer un revenu locatif annuel stable de 7 %.

  2. Appréciation du capital : Bénéficiez de +25% de croissance de valeur lors de l'exécution du projet (12 mois).

  3. Vente avec des marques mondiales : Vendez comme un centre commercial stable et productif de revenus une fois que les locataires d'ancrages internationaux sont sécurisés.

ROI prévu à la sortie: 25% – 35%.

Investisseurs cibles

Cette opportunité est adaptée pour :

  • Fonds institutionnels: REIT, Private Equity, Family Offices.

  • Acheteurs d'entreprise: Groupes de détail, hospitalité et investisseurs hôteliers.

  • Investisseurs régionaux: acheteurs du Golfe, d'Afrique du Nord et d'Europe à la recherche d'actifs trophées à Istanbul.

Pourquoi cette opportunité?

  • Lieu prestigieux: Sarıyer est l'un des quartiers les plus recherchés d'Istanbul.

  • Avantage d'échelle : Propriété consolidée de 45 unités formant un actif complet du centre commercial.

  • Gouvernement Garantie: Soutenu par un développeur réputé soutenu par l'État.

  • Facteurs de forte demande : Entouré de résidences de luxe, de bureaux corporatifs, d'un hôtel 5 étoiles et d'hôpitaux.

  • Liquidité : Marché institutionnel actif des centres commerciaux générateurs de revenus à Istanbul.

Conclusion

Il s'agit d'un investissement d'actifs trophées offrant une rare chance de posséder un centre commercial entièrement intégré dans le quartier le plus prestigieux d'Istanbul. Avec des titres prêts, le soutien du gouvernement, la gestion professionnelle, le rendement locatif garanti, et de multiples stratégies de sortie, les investisseurs sont positionnés pour la sécurité et la croissance.

📩Contactez-nous dès aujourd'hui pour garantir votre participation dans cet investissement historique Sarıyer.

Localisation sur la carte

Sariyer, Turquie

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Avtogalereya Oto Kent
Aksu, Turquie
Prix ​​sur demande
Vous regardez
Immobilier commercial Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul
Sariyer, Turquie
depuis
$703,609
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Avtogalereya Oto Kent
Commerce Avtogalereya Oto Kent
Commerce Avtogalereya Oto Kent
Commerce Avtogalereya Oto Kent
Commerce Avtogalereya Oto Kent
Afficher tout Commerce Avtogalereya Oto Kent
Commerce Avtogalereya Oto Kent
Aksu, Turquie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 7
Surface 217 m²
1 objet immobilier 1
Oto Kent Autogallery est un projet commercial innovant qui deviendra le premier et le plus grand centre de commerce automobile à Antalya et sur toute la côte méditerranéenne. Ce complexe moderne unit le centre de l'industrie automobile, et comprend également des locaux d'affaires et des obje…
Agence
RealtGo
Laisser une demande
Realting.com
Aller