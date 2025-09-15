Immobilier commercial Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul

Sarıyer Commercial Mall Investment Opportunity – Istanbul

Cette possibilité d'investissement exclusive offre l'acquisition de 45 unités commerciales dans un centre commercial en plein air de luxe situé à Sarıyer, l'un des quartiers les plus prestigieux d'Istanbul. Soutenu par un promoteur soutenu par le gouvernement et garanti par des titres prêts (Tapu), ce projet offre à la fois une stabilité immédiate et un fort potentiel de croissance.

Résumé

Possibilité : Acquisition de 45 unités commerciales formant un bloc commercial consolidé.

Investissement total : 68 millions de dollars.

Propriété : Les titres de propriété prêts (Tapu) garantissent la sécurité de la propriété.

Plan de paiement: 50% d'acompte, solde sur 18 mois.

Livraison: Dans les 12 mois.

Opérateur: société de crédit-bail professionnelle engagée pour obtenir des locataires internationaux.

Faits saillants du projet

Situé à Sarıyer, au centre résidentiel et commercial haut de gamme d'Istanbul, ce développement est entouré d'infrastructures haut de gamme et de résidents de grande valeur.

Échelle de développement : +750 logements de luxe (USD 500K – 3M+). +350 unités de bureau déjà vendues à des sociétés de premier plan. Hôtel international 5 étoiles dans le complexe.

Demande élevée : Plus de 70% des logements vendus.

Concept unique : Centre commercial de luxe en plein air inspiré par le design de l'emblématique quartier Fişekhane d'Istanbul.

Proposition d'investissement

Les 45 unités sont proposées comme une acquisition clé en main, créant une structure de propriété consolidée rarement disponible dans les quartiers principaux d'Istanbul.

Sécurité de location : Gestion et location garantie pour les marques mondiales F&B, supermarchés, mode et services.

ROI prévu: 7 % de loyer annuel. 25 % d'appréciation du capital au moment de la livraison.

Sortie sécurisée : développeur soutenu par le gouvernement et propriété garantie de Tapu.

Scénarios de sortie

Les investisseurs bénéficient de stratégies de sortie flexibles conçues pour des profils axés sur le rendement et la croissance :

Maintenance et location : générer un revenu locatif annuel stable de 7 %. Appréciation du capital : Bénéficiez de +25% de croissance de valeur lors de l'exécution du projet (12 mois). Vente avec des marques mondiales : Vendez comme un centre commercial stable et productif de revenus une fois que les locataires d'ancrages internationaux sont sécurisés.

ROI prévu à la sortie: 25% – 35%.

Investisseurs cibles

Cette opportunité est adaptée pour :

Fonds institutionnels: REIT, Private Equity, Family Offices.

Acheteurs d'entreprise: Groupes de détail, hospitalité et investisseurs hôteliers.

Investisseurs régionaux: acheteurs du Golfe, d'Afrique du Nord et d'Europe à la recherche d'actifs trophées à Istanbul.

Pourquoi cette opportunité?

Lieu prestigieux: Sarıyer est l'un des quartiers les plus recherchés d'Istanbul.

Avantage d'échelle : Propriété consolidée de 45 unités formant un actif complet du centre commercial.

Gouvernement Garantie: Soutenu par un développeur réputé soutenu par l'État.

Facteurs de forte demande : Entouré de résidences de luxe, de bureaux corporatifs, d'un hôtel 5 étoiles et d'hôpitaux.

Liquidité : Marché institutionnel actif des centres commerciaux générateurs de revenus à Istanbul.

Conclusion

Il s'agit d'un investissement d'actifs trophées offrant une rare chance de posséder un centre commercial entièrement intégré dans le quartier le plus prestigieux d'Istanbul. Avec des titres prêts, le soutien du gouvernement, la gestion professionnelle, le rendement locatif garanti, et de multiples stratégies de sortie, les investisseurs sont positionnés pour la sécurité et la croissance.

📩Contactez-nous dès aujourd'hui pour garantir votre participation dans cet investissement historique Sarıyer.