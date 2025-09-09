  1. Realting.com
Appartement dans un nouvel immeuble Appartements Vue Montagne avec Piscine Communale à Antalya Konyaaltı

Konyaalti, Turquie
depuis
$130,672
;
45
ID: 27865
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Turquie
  • État
    Région méditerranéenne
  • Ville
    Konyaalti

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2024
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    6

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Ascenseur

À propos du complexe

Appartements avec Chauffage au Sol Dans un Complexe avec Parking Intérieur à Antalya Konyaaltı

Les appartements avec vue sur la montagne et la nature sont situés dans le quartier Hurma du district de Konyaaltı à Antalya. Hurma est l'une des régions les plus prisées d'Antalya, grâce à son emplacement privilégié à proximité de la mer. La célèbre plage de Konyaaltı se trouve également dans ce quartier.

Les appartements à vendre à Antalya Konyaaltı sont à distance de marche des besoins quotidiens. Ils se trouvent également à 2,5 km de la plage de Konyaaltı, à 2,6 km du port de plaisance de Setur Marina, à 2,9 km du téléphérique de Sarısu, à 5,4 km de l'hôpital Olympos, à 13 km de Kaleiçi et à 26,5 km de l'aéroport d'Antalya.

Les appartements avec vue sur la montagne sont situés dans le projet construit sur un terrain de 2 435 m². Il y a des appartements d'une chambre et des options d'appartements de 2 à 3 duplex dans le projet. Le complexe dispose d'installations exclusives telles qu'une piscine, une piscine pour enfants, un ascenseur, un parc pour enfants, un centre de remise en forme, un sauna, une salle de jeux, une salle de billard, des pergolas et un système de caméras de sécurité 24h/24 et 7j/7.

Les appartements au design moderne disposent d'une chambre, d'un salon, d'une cuisine américaine, d'une salle de bains et d'un balcon. Les appartements en rez-de-jardin disposent d'un jardin privé, tandis que les appartements en duplex penthouse disposent d'une terrasse.


AYT-04251

Localisation sur la carte

Konyaalti, Turquie
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Loisirs

