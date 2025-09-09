Appartement dans un nouvel immeuble Appartements dans le projet Luviya, pour vivre richement à Antalya

Vivez pleinement votre vie dans les appartements de luxe du projet Luviya à Antalya

Ces appartements de luxe sont situés dans le quartier de Topçular à Muratpaşa. Grâce à sa proximité avec le boulevard Termesos, le quartier est facilement accessible et demeure un pôle d'attraction pour ceux qui souhaitent investir et s'y installer durablement.

Les appartements à vendre à Antalya sont proches des commodités du quotidien telles que les marchés, les centres commerciaux, les hôpitaux et les banques. Ils se trouvent à 2,8 km des centres commerciaux Ikea et Agora, à 4,4 km des centres commerciaux Mall of Antalya et Deepo, à 5,5 km de la plage de Mermerli, à 5.8 km de Mark Antalya et du centre-ville, à 8 km de l'aéroport international d'Antalya, à 11 km des plages de Konyaaltı et de Lara, et à 13 km de la gare routière d'Antalya.

Le projet Luviya est construit sur un terrain de 65 000 m² avec une surface constructible de 390.000 m². Le projet comprend 730 appartements, 104 résidences de marque, un centre commercial de 175 boutiques, 21 boutiques de rue, 35 bureaux, 1 restaurant, des ascenseurs, des parkings intérieurs et extérieurs, des bornes de recharge électriques, un sauna, un service de conciergerie, un service de sécurité 24h/24 et 7j/7, une salle de sport, une aire de jeux pour enfants, des espaces verts paysagers et des piscines intérieures et extérieures.

Les appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres à haut plafond du projet sont équipés d'appareils de cuisine intégrés, de climatiseurs de plafond, d'une chaudière au gaz naturel, de nids d'abeilles, d'un vestiaire, d'une porte en acier, d'un éclairage spot et LED et d'un interphone.

AYT-04507