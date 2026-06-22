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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Région de la mer Noire, Turquie

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2 propriétés total trouvé
Boutique 30 m² dans Ortahisar, Turquie
Boutique 30 m²
Ortahisar, Turquie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Surface 30 m²
Sol 1
Magasin de location sur une rue occupée à Beşirli Ce magasin commercial est situé dans le qu…
$321
par mois
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Propriété commerciale 80 m² dans Senkoy, Turquie
Propriété commerciale 80 m²
Senkoy, Turquie
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Les locaux sont situés au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel à Durres. La propriété a…
$699
par mois
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Agence
AFS Real Estate Management
Langues
English, Русский, Italiano, Українська
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