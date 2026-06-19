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Loyer mensuel de propriétés commerciales en Artvin, Turquie

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Propriété commerciale 80 m² dans Senkoy, Turquie
Propriété commerciale 80 m²
Senkoy, Turquie
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Les locaux sont situés au rez-de-chaussée d'un immeuble résidentiel à Durres. La propriété a…
$699
par mois
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Agence
AFS Real Estate Management
Langues
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