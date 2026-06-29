Appartement dans un nouvel immeuble Proekt ViKata 3 - Ostrov Phuket Tailand

Projet - Vikata 3 Île Phuket (Thaïlande)

Il y a 130 appartements dans le complexe.

Date de construction 4e trimestre 2024.

La distance de la mer est de 300 mètres à la plage de Kata et de 700 mètres à la plage de Karon.

Revenu garanti - 7 % pendant 5 ans

Au coût d'un appartement de 117 000 $, le revenu annuel sera de 8,1 000 $.

Forme de propriété - à votre choix Freehold / Leasehold.

Installation pendant la construction.

Les modalités de paiement et les versements individuels sont également discutés.

Notre travail est d'obtenir les meilleures conditions pour vous à la table de négociation.

Possibilité d'enregistrement à distance de la transaction

Paiement possible avec cryptomonnaie

Gestion de propriété professionnelle du promoteur (revenu entièrement passif).

Augmentation annuelle du coût de l'immobilier sur l'île = 3-10 % (en raison de la pénurie de terres et des restrictions à la construction)

Inflation en Thaïlande - moins de 1%

Une station balnéaire populaire de classe mondiale toute l'année, la demande de loyer a toujours dépassé l'offre.

Lors de l'achat de biens immobiliers d'un coût total de 350 000 $, nous aidons à délivrer un visa d'investisseur pour une période de 5 ans.

? Ayant absorbé tout le spectre des tendances mondiales, Phuket9 présente le concept du complexe le plus proche possible de la nature, intégrant la douceur des lignes dans le développement angulaire classique de la zone touristique.

? L'équilibre global des types d'appartements et des solutions modernes pour l'arrangement, dans toute la mesure du possible, sont un projet compétitif dans la région de Kata à Phuket.

? Dans les circonstances actuelles, le complexe peut être appelé le seul de son genre dans cet emplacement de Phuket.

? Sur le toit du complexe se trouve une piscine avec vue panoramique, un bar et une entrée séparée de la salle de sport avec des salles d'eau et un sauna.

? L'hôtel sera géré par Hotels9, un groupe hôtelier de Phuket9. La classe estimée de l'hôtel est de 4 étoiles, mais seulement le besoin de 5 minutes à pied pour Kata Beach se sépare de la catégorie la plus élevée.

? La troisième phase de la copropriété choisit la convivialité environnementale et l'espace comme son principal récit. Un segment important d'appartements est déclaré avec confiance dans le segment premium, et certaines des unités supérieures ont leur propre piscine.

L'accès à la magnifique plage, l'infrastructure touristique très développée et le quartier avec d'autres zones populaires de Phuket (Karon, Chalong) distinguent largement Wekata 3. Les phases précédentes du complexe acceptent déjà les touristes et les propriétaires d'appartements et reçoivent des évaluations de haute qualité dans tous les systèmes de réservation.

? L'infrastructure et les hôtels adjacents à la construction en hauteur limitée vous permettent d'obtenir le plus d'espaces ouverts sur les toits des bâtiments. La troisième phase comprend également des bars sur le toit avec vue panoramique.

? L'infrastructure propre du complexe a tout ce qui est nécessaire pour un repos confortable. La salle de gym spacieuse avec vue partielle sur la mer est conçue en tenant compte des préférences des simples connaisseurs d'un mode de vie sain et pour les athlètes plus exigeants.

? Les invités avec des enfants ont toujours été l'un des points de repère les plus importants pour le développeur. Dans le complexe de Wekata 3, suivant les traditions, il y a une zone de jeu confortable et un club pour enfants.

? L'arrangement des cafés et des restaurants est représenté par des salles spacieuses avec de hauts plafonds et fenêtres panoramiques. Comme dans tous les projets de l'entreprise, la nutrition joue un rôle particulier, offrant un service maximum sans avoir à quitter le complexe.

? Le design d'intérieur des appartements se développe au maximum des possibilités de sa gamme de prix, en fait, il offre une classe totalement premium dans le budget abordable.

? Les appartements de deux chambres grâce à l'optimisation des espaces, offrent un confort comparable d'une villa à part entière, les appartements équipés de leur propre piscine, même surpasser dans la commodité.

Cuisines entièrement fonctionnelles, salon et chambres isolées seront assez confortables pour les vacances en famille, et pour la location à long terme ou la résidence permanente des propriétaires d'appartements.

? Un accent particulier est mis sur les appartements d'une chambre. L'hébergement d'une petite famille ou seulement d'un couple de voyageurs dans le confort est radicalement supérieur à une chambre d'hôtel ordinaire.

? Relativement petit, et est devenu un classique absolu de Phuket studio appartements sont également inclus dans la piscine d'appartements. Grâce à des solutions ergonomiques éprouvées, les appartements de ce type ont assez d'espace malgré leur taille modeste.

Procédure d'enregistrement de la transaction:

Réservation (dépôt/dépôt) - 3K $

* Le montant est inclus dans la valeur du bien.

** Dépôt non remboursable

Si vous n'êtes pas en Thaïlande, alors le contrat et dans les 15-20 jours le service de messagerie vous livrera personnellement. Vous obtiendrez 3 sets à signer et 2 d'entre eux à renvoyer. Sur la base du contrat, le premier paiement est effectué par transfert sur le compte thaïlandais du développeur. Les paiements ultérieurs sont effectués selon le calendrier prévu dans le contrat.

1er paiement 30% (net de réservation) - payé dans les 30 jours suivant la signature du contrat et la réservation

D'autres paiements sont discutés individuellement en fonction de vos souhaits. Vous pouvez payer mensuellement, vous pouvez payer trimestriellement.

La seule condition est que les paiements ne dépassent pas 4 mois.

** Veuillez noter que le calendrier de paiement peut varier comme le projet peut l'être à n'importe quel stade de la construction au moment de votre achat.

Paiement supplémentaire (un cheval après paiement à 100%):

Enregistrement de la propriété:

En friche - 6,3 %

Liquidation - 1,1 %

Installation de compteurs d'eau et de lumière - 600 $

Réparations majeures - 500 THB par 1 m2

Paiements annuels

Entretien des aires communes - 60 THB par 1 m2

? Intéressé par l'offre ou souhaitez en savoir plus sur les perspectives et opportunités d'investir dans l'immobilier à Phuket, écrivez-nous maintenant