  1. Realting.com
  2. Thaïlande
  3. Phuket
  4. Résidence SEAVIEW RESIDENCES -REZIDENCIYa S VIDOM NA MORE

Résidence SEAVIEW RESIDENCES -REZIDENCIYa S VIDOM NA MORE

Phuket, Thaïlande
depuis
$2,50M
;
24
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 3925
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Mueang Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
Русский Русский

Date de construction 2ème trimestre 2025

La distance de la mer est la première ligne de Bangatao.

Le revenu prévu est d'au moins 7 % par année.

Au coût d'un appartement de 2,5 M$, le revenu annuel sera de 175 K$.

Forme de propriété - à votre choix Freehold / Leasehold.

Jusqu'à 7 ans de versements.

Dans le même temps, il sera possible de vivre ou de louer un appartement dès la mise en service de l'établissement.

Les modalités de paiement et les versements individuels sont également discutés.

Notre travail est d'obtenir les meilleures conditions pour vous à la table de négociation.

Possibilité d'enregistrement à distance de la transaction

Paiement possible avec cryptomonnaie

Augmentation annuelle du coût de l'immobilier sur l'île = 3-10 % (en raison de la pénurie de terres et des restrictions à la construction)

Inflation en Thaïlande - moins de 1%

Une station balnéaire populaire de classe mondiale toute l'année, la demande de loyer a toujours dépassé l'offre.

Lors de l'achat de biens immobiliers d'un coût total de 350 000 $, nous aidons à délivrer un visa d'investisseur pour une période de 5 ans.

? Le Groupe Banyan Tree, qui a reçu une reconnaissance mondiale pour ses stations exclusives avec un service et des services inégalés dans le monde entier, vous offre une occasion unique de réaliser cette expérience de marque dans une partie organique de votre vie quotidienne.

Banyan Tree Grand Residences Villas est un projet exclusif enraciné dans la marque historique patrie, l'île Phuket. Ils sont construits sur le territoire de l'un des meilleurs complexes hôteliers du monde Laguna Phuket. Découvrez un monde de confort, de bien-être et de possibilités illimitées.

Vie exquise

Appartements avec vue sur l'océan sont situés sur la plage de Bang Tao avec sable blanc fin. À l'ouest, ils sont encadrés par la mer d'Andaman, et à l'est par des montagnes couvertes de jungle dense. Les résidences sont situées sur le territoire du complexe hôtelier fermé de renommée mondiale Laguna Phuket, qui a remporté de nombreux prix internationaux. Un endroit idéal pour ceux qui rêvent de vivre à quelques pas de la plage et des montagnes pittoresques.

Non loin des résidences sont un centre commercial, des spas Banyan Tree, de nombreux restaurants de luxe et des installations de divertissement. Également sur le territoire de Laguna Phuket est le Laguna Golf Phuket Golf Club avec le meilleur terrain de golf en Thaïlande, selon les World Golf Awards.

L'emplacement unique, les aménagements spacieux et le design moderne des appartements Seaview Residences en font un endroit idéal pour des vacances isolées, et en raison de la disponibilité directe de l'infrastructure, la vie devient extrêmement pratique et agréable.

Une vie de luxe sur la côte

Chaque appartement Seaview Residences dispose de trois chambres spacieuses avec vue sur l'océan, et différentes options de disposition vous permettent de choisir une maison qui répond aux préférences individuelles de chaque acheteur. Toutes les résidences ont leur propre terrasse et piscine avec vue sur la mer.

Les penthouses des étages supérieurs sont conçus pour souligner l'emplacement unique des villas: le dernier étage offre une vue imprenable sur la mer. En outre, le panorama à 180 degrés du coucher de soleil sur la mer d'Andaman peut être apprécié directement depuis la piscine ou la terrasse.

Privilèges mondiaux pour les propriétaires

Les propriétaires de Banyan Tree Grand Residences attendent un monde entier d'attractions. L'adhésion au Sanctuary Club ouvre l'accès à une variété illimitée de nouvelles opportunités et expériences. Les membres du Club Sanctuaire ont droit à l'utilisation exclusive des installations de Banyan Tree avec des réductions et des privilèges sur le réseau Banyan Tree dans le monde entier.

En plus de l'adhésion gratuite à Laguna Golf Phuket, les propriétaires peuvent rejoindre la communauté de la collection privée Banyan Tree, qui donne accès à un portefeuille de propriétés toujours plus grand, des villas de luxe Banyan Tree dans des coins exotiques du monde à des logements exclusifs dans les régions les plus populaires du monde.

ден Banyan Tree Residences est fière de son niveau inégalé de service dans l'industrie de la gestion immobilière et offre beaucoup d'autres services étonnants et des possibilités de loisirs. Les propriétaires peuvent utiliser les services d'un concierge et d'une équipe professionnelle 24h/24, ce qui vous aidera volontiers à l'entretien et à la location de la villa. Nous fournirons des soins tout au long de l'année pour votre maison.

Le paquet de meubles est payé séparément.

Procédure d'enregistrement de la transaction:

Réservation (dépôt / dépôt) - à partir de 3K $

*Le montant est inclus dans la valeur du bien.

** Dépôt non remboursable

Si vous n'êtes pas en Thaïlande, alors le contrat et dans les 15-20 jours le service de messagerie vous livrera personnellement. Vous obtiendrez 3 sets à signer et 2 d'entre eux à renvoyer. Sur la base du contrat, le premier paiement est effectué par transfert sur le compte thaïlandais du développeur. Les paiements ultérieurs sont effectués selon le calendrier prévu dans le contrat.

Sans acomptes provisionnels, 5 paiements en parts égales de 20% du coût de l'objet:

1er paiement à la signature du contrat

2ème paiement lorsque la construction est terminée de 25%

3ème paiement lorsque la construction est terminée de 50%

4ème paiement lorsque la construction est terminée de 75%

5ème paiement lorsque la construction est 100% terminée

Option d'installation & #160;:

1er paiement 20% (net de réservation) - payé dans les 30 jours suivant la signature du contrat et la réservation

3 paiements de 10% tous les 8 mois:

2ème paiement pour la réalisation de 25 % des travaux de construction (10 %)

3ème paiement pour 50% des travaux de construction (10%)

4ème paiement pour 75% des travaux de construction (10%)

Les 50 % restants après l'achèvement de la construction peuvent être pris en tranches pour une période de 5 ans.

Dans ce cas, vous pouvez vivre ou louer un appartement à partir de la date de mise en service de la maison, ce qui permet de récupérer partiellement ou totalement le coût du paiement.

** Veuillez noter que le calendrier de paiement peut varier comme le projet peut l'être à n'importe quel stade de la construction au moment de votre achat.

Paiement supplémentaire (un cheval après paiement à 100%):

Enregistrement de la propriété:

En friche - 6,3 %

Liquidation - 1,1 %

Installation de compteurs d'eau et de lumière

Paiements annuels

Entretien des territoires communs

Gros travaux de réparation

? Intéressé par l'offre de vie ou voulant en savoir plus sur les perspectives et opportunités d'investir dans l'immobilier à Phuket, écrivez-nous maintenant

Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 3 chambres
Surface, m² 285.0 – 491.0
Prix ​​par m², USD 8,554 – 9,887
Prix ​​de l'appartement, USD 2,50M – 4,20M

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Laguna Park 2
Phuket, Thaïlande
depuis
$538,495
Complexe résidentiel Prestigious residential complex of new villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Si Sunthon, Thaïlande
depuis
$1,41M
Complexe résidentiel Complex of villas with swimming pools close to the center of Chaweng, Samui, Thailand
Surat Thani, Thaïlande
depuis
$364,111
Complexe résidentiel Arcadia Millennium Tower
Pattaya, Thaïlande
depuis
$86,949
Complexe résidentiel The Momentum
Choeng Thale, Thaïlande
depuis
$141,471
Vous regardez
Résidence SEAVIEW RESIDENCES -REZIDENCIYa S VIDOM NA MORE
Phuket, Thaïlande
depuis
$2,50M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande Voir les contacts
Autres complexes
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Afficher tout Complexe résidentiel
Complexe résidentiel
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$368,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Surface 60–131 m²
3 objets immobiliers 3
Infinity Pool est un nouveau développement résidentiel dans la station la mieux intégrée d'Asie à distance de marche de la plage de Bangtao. Le toit de l'ensemble des quatre immeubles de basse hauteur offre une zone commune unique où les résidents peuvent se détendre à l'extérieur au milieu …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
60.0
368,000
Apartment 2 chambres
99.0
744,000
Apartment 3 chambres
131.0
784,000
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Afficher tout Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Complexe résidentiel Coral Beach Oceanview
Pa Tong, Thaïlande
depuis
$231,764
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 7
2 objets immobiliers 2
Condominiums de luxe avec vue sur la mer sur PatongBienvenue à Baan Xuan Kamnan, une zone de luxe prestigieuse située sur les coteaux de la plage de Patong à Phuket. La plage de corail surplombant l'océan offre une plateforme d'observation exquise pour des couchers de soleil et des vues impr…
Association
Phuket Property Association
Laisser une demande
Complexe résidentiel The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Afficher tout Complexe résidentiel The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Complexe résidentiel The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$136,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Ce complexe moderne est situé à seulement 500 mètres de la populaire plage de Bang Tao, ce qui en fait une excellente occasion d'investissement pour une vie confortable.Le complexe comprend sept bâtiments de 7 étages, conçus dans un style contemporain utilisant des matériaux naturels. Les in…
Agence
Smart Home
Laisser une demande
Realting.com
Aller