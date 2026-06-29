Résidence SEAVIEW RESIDENCES -REZIDENCIYa S VIDOM NA MORE

Date de construction 2ème trimestre 2025

La distance de la mer est la première ligne de Bangatao.

Le revenu prévu est d'au moins 7 % par année.

Au coût d'un appartement de 2,5 M$, le revenu annuel sera de 175 K$.

Forme de propriété - à votre choix Freehold / Leasehold.

Jusqu'à 7 ans de versements.

Dans le même temps, il sera possible de vivre ou de louer un appartement dès la mise en service de l'établissement.

Les modalités de paiement et les versements individuels sont également discutés.

Notre travail est d'obtenir les meilleures conditions pour vous à la table de négociation.

Possibilité d'enregistrement à distance de la transaction

Paiement possible avec cryptomonnaie

Augmentation annuelle du coût de l'immobilier sur l'île = 3-10 % (en raison de la pénurie de terres et des restrictions à la construction)

Inflation en Thaïlande - moins de 1%

Une station balnéaire populaire de classe mondiale toute l'année, la demande de loyer a toujours dépassé l'offre.

Lors de l'achat de biens immobiliers d'un coût total de 350 000 $, nous aidons à délivrer un visa d'investisseur pour une période de 5 ans.

? Le Groupe Banyan Tree, qui a reçu une reconnaissance mondiale pour ses stations exclusives avec un service et des services inégalés dans le monde entier, vous offre une occasion unique de réaliser cette expérience de marque dans une partie organique de votre vie quotidienne.

Banyan Tree Grand Residences Villas est un projet exclusif enraciné dans la marque historique patrie, l'île Phuket. Ils sont construits sur le territoire de l'un des meilleurs complexes hôteliers du monde Laguna Phuket. Découvrez un monde de confort, de bien-être et de possibilités illimitées.

Vie exquise

Appartements avec vue sur l'océan sont situés sur la plage de Bang Tao avec sable blanc fin. À l'ouest, ils sont encadrés par la mer d'Andaman, et à l'est par des montagnes couvertes de jungle dense. Les résidences sont situées sur le territoire du complexe hôtelier fermé de renommée mondiale Laguna Phuket, qui a remporté de nombreux prix internationaux. Un endroit idéal pour ceux qui rêvent de vivre à quelques pas de la plage et des montagnes pittoresques.

Non loin des résidences sont un centre commercial, des spas Banyan Tree, de nombreux restaurants de luxe et des installations de divertissement. Également sur le territoire de Laguna Phuket est le Laguna Golf Phuket Golf Club avec le meilleur terrain de golf en Thaïlande, selon les World Golf Awards.

L'emplacement unique, les aménagements spacieux et le design moderne des appartements Seaview Residences en font un endroit idéal pour des vacances isolées, et en raison de la disponibilité directe de l'infrastructure, la vie devient extrêmement pratique et agréable.

Une vie de luxe sur la côte

Chaque appartement Seaview Residences dispose de trois chambres spacieuses avec vue sur l'océan, et différentes options de disposition vous permettent de choisir une maison qui répond aux préférences individuelles de chaque acheteur. Toutes les résidences ont leur propre terrasse et piscine avec vue sur la mer.

Les penthouses des étages supérieurs sont conçus pour souligner l'emplacement unique des villas: le dernier étage offre une vue imprenable sur la mer. En outre, le panorama à 180 degrés du coucher de soleil sur la mer d'Andaman peut être apprécié directement depuis la piscine ou la terrasse.

Privilèges mondiaux pour les propriétaires

Les propriétaires de Banyan Tree Grand Residences attendent un monde entier d'attractions. L'adhésion au Sanctuary Club ouvre l'accès à une variété illimitée de nouvelles opportunités et expériences. Les membres du Club Sanctuaire ont droit à l'utilisation exclusive des installations de Banyan Tree avec des réductions et des privilèges sur le réseau Banyan Tree dans le monde entier.

En plus de l'adhésion gratuite à Laguna Golf Phuket, les propriétaires peuvent rejoindre la communauté de la collection privée Banyan Tree, qui donne accès à un portefeuille de propriétés toujours plus grand, des villas de luxe Banyan Tree dans des coins exotiques du monde à des logements exclusifs dans les régions les plus populaires du monde.

ден Banyan Tree Residences est fière de son niveau inégalé de service dans l'industrie de la gestion immobilière et offre beaucoup d'autres services étonnants et des possibilités de loisirs. Les propriétaires peuvent utiliser les services d'un concierge et d'une équipe professionnelle 24h/24, ce qui vous aidera volontiers à l'entretien et à la location de la villa. Nous fournirons des soins tout au long de l'année pour votre maison.

Le paquet de meubles est payé séparément.

Procédure d'enregistrement de la transaction:

Réservation (dépôt / dépôt) - à partir de 3K $

*Le montant est inclus dans la valeur du bien.

** Dépôt non remboursable

Si vous n'êtes pas en Thaïlande, alors le contrat et dans les 15-20 jours le service de messagerie vous livrera personnellement. Vous obtiendrez 3 sets à signer et 2 d'entre eux à renvoyer. Sur la base du contrat, le premier paiement est effectué par transfert sur le compte thaïlandais du développeur. Les paiements ultérieurs sont effectués selon le calendrier prévu dans le contrat.

Sans acomptes provisionnels, 5 paiements en parts égales de 20% du coût de l'objet:

1er paiement à la signature du contrat

2ème paiement lorsque la construction est terminée de 25%

3ème paiement lorsque la construction est terminée de 50%

4ème paiement lorsque la construction est terminée de 75%

5ème paiement lorsque la construction est 100% terminée

Option d'installation & #160;:

1er paiement 20% (net de réservation) - payé dans les 30 jours suivant la signature du contrat et la réservation

3 paiements de 10% tous les 8 mois:

2ème paiement pour la réalisation de 25 % des travaux de construction (10 %)

3ème paiement pour 50% des travaux de construction (10%)

4ème paiement pour 75% des travaux de construction (10%)

Les 50 % restants après l'achèvement de la construction peuvent être pris en tranches pour une période de 5 ans.

Dans ce cas, vous pouvez vivre ou louer un appartement à partir de la date de mise en service de la maison, ce qui permet de récupérer partiellement ou totalement le coût du paiement.

** Veuillez noter que le calendrier de paiement peut varier comme le projet peut l'être à n'importe quel stade de la construction au moment de votre achat.

Paiement supplémentaire (un cheval après paiement à 100%):

Enregistrement de la propriété:

En friche - 6,3 %

Liquidation - 1,1 %

Installation de compteurs d'eau et de lumière

Paiements annuels

Entretien des territoires communs

Gros travaux de réparation

? Intéressé par l'offre de vie ou voulant en savoir plus sur les perspectives et opportunités d'investir dans l'immobilier à Phuket, écrivez-nous maintenant