Complexe résidentiel GRAND SOLAIRE

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Magnifique complexe résidentiel haut de gamme avec toutes les commodités dans la zone prestigieuse de Central Pattaya, Pratumnak Hill, à distance de marche des plages de Jomtien Beach, Pratumnak Beach et Cosy Beach, à 5 minutes en voiture du centre-ville et de la célèbre rue Walking. Belle zone verte, à côté du complexe il y a toute l'infrastructure nécessaire.Projet de l'un des développeurs les plus fiables de Pattaya. Pendant la construction des 16 installations, il n'y a pas de retard dans la livraison des installations.Infrastructure du complexe:
Piscine et bar sur le toit
Clubhouse
Aire de loisirs donnant sur la ville et la baie
Espace de jeux pour enfants
Plusieurs piscines au 49ème étage
Tapis de course à infinité 300 m
court de tennis, court intérieur pour badminton, basket-ball, mini-golf
Infrastructure de la région:
Commerces de détail, supermarchés, centres commerciaux, restaurants et bars, salons de massage, pharmacies, marchés, arrêts de transports en commun, boîtes de nuit, parcs, pont d'observation.
Distance des plages:Plage de Yinyom - 1600 mètresPlage de Pratumnak - 1800 mètresPlage de Kosi - 1900 mètresAppartements disponibles:Studio - à partir de 20 m21 lit - à partir de 25,5 m22 lits - à partir de 41 m2