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Complexe résidentiel GRAND SOLAIRE

Pattaya, Thaïlande
depuis
$69,000
;
3
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ID: 3883
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 29/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Chonburi
  • Région
    Nong Pla Lai
  • Ville
    Pattaya

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2025
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    49

À propos du complexe

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Русский Русский
Magnifique complexe résidentiel haut de gamme avec toutes les commodités dans la zone prestigieuse de Central Pattaya, Pratumnak Hill, à distance de marche des plages de Jomtien Beach, Pratumnak Beach et Cosy Beach, à 5 minutes en voiture du centre-ville et de la célèbre rue Walking. Belle zone verte, à côté du complexe il y a toute l'infrastructure nécessaire.Projet de l'un des développeurs les plus fiables de Pattaya. Pendant la construction des 16 installations, il n'y a pas de retard dans la livraison des installations.Infrastructure du complexe:
  • Piscine et bar sur le toit
  • Clubhouse
  • Aire de loisirs donnant sur la ville et la baie
  • Espace de jeux pour enfants
  • Plusieurs piscines au 49ème étage
  • Tapis de course à infinité 300 m
  • court de tennis, court intérieur pour badminton, basket-ball, mini-golf
  • Infrastructure de la région:
  • Commerces de détail, supermarchés, centres commerciaux, restaurants et bars, salons de massage, pharmacies, marchés, arrêts de transports en commun, boîtes de nuit, parcs, pont d'observation.
  • Distance des plages:Plage de Yinyom - 1600 mètresPlage de Pratumnak - 1800 mètresPlage de Kosi - 1900 mètresAppartements disponibles:Studio - à partir de 20 m21 lit - à partir de 25,5 m22 lits - à partir de 41 m2
Equipements dans le complexe
Appartements
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Prix ​​de l'appartement, USD
Appartements 1 chambre
Surface, m² 45.0
Prix ​​par m², USD 3,446
Prix ​​de l'appartement, USD 155,070
Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Appartement
Surface, m² 25.5
Prix ​​par m², USD 3,446
Prix ​​de l'appartement, USD 87,870

Localisation sur la carte

Pattaya, Thaïlande

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Durée du prêt, années
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