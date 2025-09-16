  1. Realting.com
  4. Complexe résidentiel Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.

Complexe résidentiel Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.

Ban Bang Thao, Thaïlande
depuis
$99,684
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
4
ID: 28016
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 16/09/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket
  • Région
    Thalang
  • Ville
    Choeng Thale
  • Village
    Ban Bang Thao

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Le départ tant attendu des ventes à Bang Tao par le légendaire développeur Title !

Le titre Vivi Condominium est un nouveau projet de boutique dans la région de Bang Tao, à seulement 350 mètres de la mer.

Il y a ici un potentiel difficile à ignorer :

  • L'entrée est inférieure de 1,5 million de baht à celle de Modeva et Legendary
  • Cela signifie que dans un an et demi, selon la même tendance, l'augmentation sera au moins +1,5 million baht (30–60%)
  • Ou à partir de 15 % du revenu passif en location (contrats à long terme à partir de 1 200 USD/mois)


Unicité :

  • L'entrée est inférieure aux concurrents au départ - augmentation garantie
  • Format Boutique - confort et liquidité
  • Gestion du développeur - stable location et service

Le complexe se compose d'un bâtiment de 8 étages, un total de 186 appartements - appartements d'une chambre avec une superficie de 28 m2 à 52 m2.

A distance de marche et accès rapide aux transports, il y a des boutiques, des cafés, des restaurants, des centres commerciaux Porto de Phuket et Boat Avenue, ainsi que l'élite Laguna Golf Club.

Les appartements sont décorés dans un style méditerranéen élégant avec des couleurs chaudes et des matériaux naturels. Les chambres spacieuses, une cuisine moderne et de grandes fenêtres créent un espace confortable avec vue sur la verdure et les paysages.

Le titre Vivi est attrayant pour la résidence personnelle et l'investissement.
Tous les appartements disposent d'une chambre séparée. Il n'y a pas de studios et il n'y a pas non plus de grandes unités de 2-3 chambres.

Mise en page et prix:

  • 1BR S (27 m2 - 28 m2) - 66 unités, prix de 3,16 - 4,15 millions de THB
  • 1BR M (29 m2 - 30 m2) - 83 unités, prix de 3,47 - 4,46 millions de THB
  • 1BR+ (46 m2 - 52 m2) - 32 unités, prix de 5.6 - 7.84 millions THB

Acompte 25%
Aucun versement d'intérêt jusqu'à la fin de la construction.

Date d'achèvement : Q4 2027.

  • Infrastructure:
  • Piscine sur le toit
  • Lobby
  • Coworking
  • Fitness
  • Café
  • Zone SPA
  • Stationnement

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.

Localisation sur la carte

Ban Bang Thao, Thaïlande

