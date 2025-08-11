  1. Realting.com
Complexe résidentiel The Balance Luxury Condominium Patong

Phuket, Thaïlande
depuis
$184,762
;
13
ID: 27387
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande
  • État
    Phuket

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    5

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Transaction à distance

À propos du complexe

Appartement de luxe avec de nombreuses commodités! Rendement de location: 6-7% par an!
Garniture incluse, cuisine intégrée et ingénierie - prêt pour l'aménagement!
Emplacement unique - le centre de Patong! À 100 mètres de la plage de Patong !

Le Condominium de luxe Balance Patong est un projet résidentiel haut de gamme à 100 mètres de la plage de Patong, combinant une maison intelligente, une architecture de verre et des rendements de location élevés.

Équipements: piscine multi-niveaux avec zones lounge, salle de fitness avec vue, onsen, spa, coworking, bibliothèque, zone pour animaux, zone barbecue, zone sur le toit avec panorama, parking souterrain, sécurité 24/7, vidéosurveillance, réception.

Lieu:

- Phuket Surf House - 200 m
Stade de boxe Bangla - 550 m
Marché frais de Banzaan - 1,3 km
Organisation mondiale de la santé L'aéroport est de 31,8 km.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!
* Le coût peut varier selon le cours.

Localisation sur la carte

Phuket, Thaïlande

