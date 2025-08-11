Complexe résidentiel The Balance Luxury Condominium Patong

Appartement de luxe avec de nombreuses commodités! Rendement de location: 6-7% par an!

Garniture incluse, cuisine intégrée et ingénierie - prêt pour l'aménagement!

Emplacement unique - le centre de Patong! À 100 mètres de la plage de Patong !

Le Condominium de luxe Balance Patong est un projet résidentiel haut de gamme à 100 mètres de la plage de Patong, combinant une maison intelligente, une architecture de verre et des rendements de location élevés.

Équipements: piscine multi-niveaux avec zones lounge, salle de fitness avec vue, onsen, spa, coworking, bibliothèque, zone pour animaux, zone barbecue, zone sur le toit avec panorama, parking souterrain, sécurité 24/7, vidéosurveillance, réception.

Lieu:

- Phuket Surf House - 200 m

Stade de boxe Bangla - 550 m

Marché frais de Banzaan - 1,3 km

Organisation mondiale de la santé L'aéroport est de 31,8 km.

Appelez ou écrivez, nous répondrons à toutes vos questions!

* Le coût peut varier selon le cours.