  2. Thaïlande
  3. Complexe résidentiel Pristine Park 3

Thaïlande
depuis
$54,500
BTC
0.6482667
ETH
33.9784268
USDT
53 883.3055678
* Le prix est à titre indicatif
selon le taux de change 16/04/2025
;
5
ID: 32629
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Thaïlande

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe premium
  • L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    8

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée
  • Ascenseur

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Transaction à distance

Localisation sur la carte

Thaïlande

