Complexe résidentiel KATABELLO Kata Beach

🌟Le paradis de Katabella...

Kata La plage est un endroit idéal avec de l'eau cristalline et du sable blanc. Parfait pour le surf, la plongée et la détente, et l'un des endroits les plus populaires à Phuket.

🌟 Lieu:

Karon Beach - 3 km

Plage de Nai Harn - 10 km

Plage de Patong - 11 km

Plage de Rawai - 12 km

Vieille ville de Phuket - 15 km

🌟Excellent produit, concept "resort méditerranéen":

8 bâtiments résidentiels, 760 appartements.

Maisons de hauteur basse, aménagements élégants, plafonds jusqu'à 2,75 m.

Il y a une maison où vous pouvez vivre avec des animaux domestiques.

• Infrastructure riche :

✔️Piscines et aires de loisirs sur tout le toit des bâtiments.

✔️Salle de fitness

✔️SPA, Onsen (ZPS japonais)

✔️Bibliothèque, coworking

✔️Aires de jeux pour enfants, piscines et chambre d'enfants

✔️Cinéma

✔️Piscine pour animaux de compagnie.

💰 Prix bénéficiaires:

présentation:

1 chambre S - 28 m2

1 chambre MS -32 m2

1 chambre L - 37 m2

1 chambre LC - 37 m2

1 chambre XL - 41 m2

1 chambre XLC - 41 m2

1 salle de bar plus M - 47 m2

1 chambre plus MC - 47 m2

1 chambre plus L - 56 m2

1 chambre plus LA - 61 m2

2 chambres A - 71 m2

PH 3 chambre C - 100 m2

PH 3 chambre - 100 m2 - et autres dimensions de l'espace et de l'intérieur.

🌟 prix à partir de 4 284 000 THB

🌟Modalités de paiement:

La réservation est de 100 000 THB ~ 3 000 $

✔️Versements sans intérêt pendant la construction.

✔️Après avoir fait la réservation dans les 2-3 semaines, signer le contrat et effectuer le premier paiement - 25%.

✔️Puis 3 autres paiements de 25%, liés aux étapes de construction achevées.

Dernier paiement moins réservation lors du transfert des clés.

❗️ Remise pour les acheteurs avec 100% de paiement - 10% ❗️

❗️Maintenant, il y a aussi une réduction de 5% sur le paiement par versements ❗️

🌟 Le début officiel des ventes du complexe Katabello dans la zone de la plage Kata sur l'île de Phuket.

Un développeur fiable avec une expérience dans la construction de complexes sur l'île. Phuket a plus de 14 ans.

✔️Parfaite réputation et 6 construits sur des complexes temporels.

✔️Excellente qualité de construction.

✔️La société de gestion surveille les complexes après la livraison.

✔️Garantir une forte demande de loyer en raison de la riche infrastructure dans les complexes.

✔️Toujours beaux, espaces verts dans tous les projets.

📈 Possibilités d'investissement

La rentabilité et la liquidité sont garanties !

🌟 Le prix comprend la réparation et le mobilier intégré (un paquet de meubles mobiles peut être acheté pour un paiement supplémentaire, ou commandé auprès de notre designer-décorateur).

📲 Tous les détails lors de la communication personnelle, en ligne ou hors ligne de l'emplacement de la construction ou d'autres installations est possible. Complète controverse de l'accord du choix à la réception des clés.

❗️assistance à la location et même à la revente ultérieure, tous les objets sont vérifiés par nos avocats.

📲 Laissez une demande : sélection des meilleures options pour votre demande - emplacement, nombre de chambres, vue depuis la fenêtre, pour vivre ou investir et le budget souhaité.

et si vous envisagez d'acheter des biens dans d'autres pays, libre choix et consultation à choisir: Bali, Bahreïn, Bulgarie, Vietnam, Grèce, Géorgie, Zanzibar, Italie, Espagne, Qatar, Cambodge, Mexique, Émirats arabes unis, Oman, Panama, Portugal, République de Chypre, Chypre-Nord, Serbie, Thaïlande (Phuket et Pattaya), Turquie, France, Monténégro.