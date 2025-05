Complexe résidentiel New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand

Situé au cœur de Phuket, en Thaïlande, le complexe de huit étages en copropriété offre un havre pour les nomades numériques et les investisseurs avertis. Avec un emplacement stratégique à quelques minutes de la plage Nai Yang et à proximité des commodités et attractions essentielles, complexe met en scène un style de vie de confort et de commodité inégalés. Dès que vous entrez, vous serez accueillis par un mélange harmonieux d'éléments naturels et de sophistication moderne. Le design s'articule autour de lignes propres, d'esthétique minimaliste et d'une profonde appréciation de la beauté de la simplicité. Du centre de fitness ultramoderne à la vue sereine sur le toit, chaque espace est conçu pour élever votre style de vie et améliorer votre bien-être. Organisez une soirée dans l'élégant salon commun, ou tout simplement détendez-vous avec un verre de vin pendant que vous regardez le coucher de soleil sur la mer d'Andaman.

Construit dans des meubles et des meubles en vrac

Construit dans une cuisine de comptoir avec des appareils électriques (four, réfrigérateur, micro-ondes)

Construit dans la salle de bains

Climatisation pour toute la chambre

Caractéristiques des appartementsInfrastructure

Juste un court trajet en voiture de votre porte, vous trouverez une variété de destinations commerciales pour répondre à vos besoins. De l'essentiel quotidien aux articles de luxe, Tesco Lotus, Homepro et Makro offrent une large gamme de produits et services pour rendre votre expérience d'achat sans effort et agréable. Pour une expérience locale plus authentique, visitez les marchés locaux animés à proximité où vous pourrez découvrir des produits frais, des plats thaïlandais traditionnels et de l'artisanat unique.

La British International School, Phuket et UWC Thailand International School sont à une distance de conduite pratique, offrant une éducation de haut niveau et un environnement nourrissant pour vos enfants.

En assurant la tranquillité d'esprit, le prochain hôpital international de Bumrungrad, situé à seulement 12 minutes, offrira des services de santé de calibre mondial.

Complexe est stratégiquement situé à seulement un court trajet en voiture de l'aéroport international de Phuket, rendant vos voyages sans aucun stress.

Emplacement et infrastructure à proximité

Nai Yang Beach est une retraite bien aimée pour les habitants de Phuket et les visiteurs. Réputé pour ses eaux cristallines, ses sables vierges et son écosystème sous-marin vibrant, ce joyau caché offre une évasion tranquille au milieu de la nature.

Splash Jungle Water Park est situé sur la plage Mai Khao. Il est considéré comme la meilleure destination de parc aquatique du sud de la Thaïlande.

Les amateurs de golf apprécieront la proximité du Blue Canyon Country Club et du parcours de golf Mission Hills Phuket, offrant des parcours magnifiques et des installations exceptionnelles. Phuket Yacht Haven Marina est à seulement 20 minutes, fournissant le point de lancement parfait pour vos aventures nautiques. En outre, les amoureux de la nature se réjouiront de visiter le sanctuaire d'éléphants voisin.