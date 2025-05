Complexe résidentiel New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand

Vente d'appartements à Phuket. Le complexe résidentiel moderne se compose de sept bâtiments de sept étages avec une architecture unique. Le projet comprend 859 appartements de différents aménagements et 330 places de stationnement. Idéal pour les investisseurs qui veulent obtenir un revenu maximum de la croissance de la valeur et de la location.

piscine

Salle de sport

espace spa

coworking

zones pour enfants

BBQ

parking et beaucoup plus

Installations et équipement dans la maisonAvantages

La société de gestion du développeur, le programme Rental Pool 70/30.

Le développeur a réalisé avec succès 6 grands projets de villégiature à Phuket depuis 1989. Certaines propriétés sont livrées à l'avance. Le meilleur rapport qualité-prix sur l'île !

Le bâtiment B est adapté aux animaux de compagnie

Emplacement et infrastructure à proximité

Bang Tao est la zone la plus élite de Phuket avec un potentiel élevé. C'est ici que se trouvent les hôtels, villas et condominiums de luxe les plus chers. Bang Tao Plage est l'un des endroits les plus prestigieux à Phuket. Il est inclus dans les 10 meilleures plages de Thaïlande. La plage est longue de 8 km, ce qui vous permet de profiter de la paix et de l'intimité même en haute saison.

Le complexe sera situé à seulement 500 m de la plage.

Écoles

Le Waldorf Phuket — 1,2 km

Communauté européenne École — 2,6 km

Premiers pas internationaux École — 3 km

Hôpital

Hôpital de Bangkok — 2,4 km

Golf