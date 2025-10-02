Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Slovénie
  3. Upravna enota Sezana
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Upravna enota Sezana, Slovénie

1 propriété total trouvé
READY BUSINESS dans Komen, Slovénie
READY BUSINESS
Komen, Slovénie
Nombre de pièces 8
PrêtUn mini-hôtel de travail pour 8 chambres, actuellement loué pour 5000 euros/mois net. En…
$703,609
